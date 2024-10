Mabel Lozano, su experiencia contra el cáncer de mama: "Es mi historia, es mi cáncer"

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, Mabel Lozano ha presentado su cortometraje animado Lola, Lolita, Lolaza. Este proyecto, desarrollado junto a Novartis, refleja de manera humorística y personal el viaje de la cineasta y activista desde que fue diagnosticada con cáncer de mama en 2020, abordando los diferentes momentos y emociones del proceso, desde el diagnóstico y tratamiento hasta las secuelas y miedos que quedan tras la recuperación.

El cortometraje no solo muestra la enfermedad desde una perspectiva íntima y sincera, sino que también pretende concienciar sobre la importancia del autocuidado y las revisiones médicas periódicas para prevenir posibles recaídas.

Mabel Lozano | Gtres

Un viaje en primera persona

Con un enfoque cronológico, Lola, Lolita, Lolaza narra la experiencia de Mabel Lozano a lo largo de las distintas fases del tratamiento: el diagnóstico, las pruebas, la cirugía, la quimioterapia y los efectos secundarios, como la sequedad vaginal o la pérdida de memoria, además de convivir con la constante amenaza de una posible recaída. A pesar de la dureza de la situación, Lozano utiliza el humor para transmitir su vivencia, haciendo que el mensaje sea accesible y esperanzador.

"Es mi historia. Es mi cáncer. Entonces yo lo he contado con alegría, con humor, con retranca… No porque el cáncer haga gracia, porque no la tiene, pero yo creo que el humor no cura, pero es muy importante para ti y para las personas que conviven contigo", expresó Lozano durante la presentación. Este evento, que ella describió como un "estreno mundial", reunió a amigas cercanas en un ambiente íntimo y cálido.

El impacto del cortometraje

El cortometraje ha sido bien recibido en festivales de cine y está preseleccionado para optar a una nominación en los premios Goya de 2025. Mabel Lozano cuenta en su trayectoria con dos Goya a mejor cortometraje documental por Biografía del Cadáver de una Mujer y Ava, lo que refuerza su compromiso con la visibilización de distintas causas.

Más allá del aspecto cinematográfico, Lola, Lolita, Lolaza busca generar conciencia sobre cómo el cáncer de mama afecta todas las esferas de la vida, incluyendo la sexualidad y la autoestima. Lozano destaca la necesidad de nombrar la enfermedad sin eufemismos, algo que valoraba también en la figura de Mayra Gómez Kemp, fallecida recientemente tras una lucha similar.

Un mensaje de esperanza y lucha

El cáncer de mama afecta a más de 36.000 personas al año en España, pero gracias a los avances en su tratamiento, las tasas de supervivencia han aumentado de manera considerable. Sin embargo, el impacto emocional sigue siendo significativo.

Mabel Lozano insiste en la importancia de buscar información y apoyo del entorno. "Si te dicen que no vas a morir; vivir es un éxito. Hay que ponerse en una bici de carreras y pedalear para subir esa cuesta. Afortunadamente, ya la estoy bajando con el cabello al viento", relató Lozano con entusiasmo.

Como indica Lozano, días como hoy son importantes para dar a conocer esta enfermedad y hacer un recordatorio a todas esas madres, hijas, tías, abuelas, primas y amigas que la prevención es la clave para vencer el cáncer.