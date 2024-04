El rey Felipe VI protagoniza un tierno momento con María Castro y su bebé

Tiene solo 20 días, pero la hija pequeña de María Castro ha causado sensación en el Mutua Madrid Open. Y si no que se lo digan al rey Felipe, que ha conseguido ser eclipsado por la pequeña durante la celebración del partido de tenis que ha enfrentado a Rafa Nadal y Álex de Miñaur.

Mientras el monarca ha ocupado el Palco de Honor junto a José Luis Martínez-Almeida, en la grada inferior ha estado sentada la actriz y su marido José Manuel. Pero no han estado solos, pues ha querido que la pequeña conozca de cerca el mundo del tenis. Y es que, con tan solo tres semanas de vida, ya sabe lo que es codearse con rostros conocidos de la talla de Vinicius o el mismísimo Rey de España.

María Castro y José Manuel con su hija en el Mutua Madrid Open | Gtres

Y precisamente don Felipe no ha podido resistirse al ver a la pequeña y, durante una pausa del partido, ha compartido algunas palabras con los recientes papás. A juzgar por las redes sociales de la actriz, no solo han disfrutado de este momento con el Rey, sino también con el comportamiento de la pequeña, a la que han bautizado como Santa Emma.

El rey Felipe en el Mutua Madrid Open | Gtres

Felipe VI se ha mostrado de lo más cercano y natural con la pareja en todo momento, ha charlado con ellos y no ha dejado de mirar con ternura a la pequeña, que dormía plácidamente en los brazos de su padre mientras la actriz compartía confidencias con el Rey. Un momento muy especial que no ha tardado en hacerse viral. Pero el hijo de doña Sofía no ha sido el único embelesado por la pequeña Emma, pues Pablo Motos o Roberto Leal también se han acercado a conocerla.