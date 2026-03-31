La reina Sofía reaparece en Mallorca arropada por sus hijas y nietas para dar inicio a la Semana Santa

Aunque sigue muy tocada por la muerte de su hermana, Irene de Grecia, el pasado 15 de enero, la reina Sofía ha decidido no quedarse en casa, recomponerse y arrancar la Semana Santa en Mallorca como ha hecho tantas veces. Y lo ha hecho a su manera: tranquila, con buena cara y rodeada de su gente. Porque, si algo sabe hacer Doña Sofía es sacar fuerzas de donde no las hay.

Doña Sofía ante las cámaras en Mallorca | Gtres

Si algo ha marcado el Lunes Santo ha sido eso, la familia. A su lado han estado sus hijas, Infanta Elena y Infanta Cristina, y también sus nietas, Victoria Federica de Marichalar e Irene Urdangarin. Sin grandes gestos ni protagonismo, pero muy pendientes de ella en todo momento. De esas veces en las que no hace falta decir nada para que se note el cariño, solo estando a su lado en un momento especialmente sensible.

La cita no era cualquiera. Doña Sofía no ha querido faltar al concierto de Pascua, el Réquiem de Verdi, en la Catedral-Basílica de Santa María de Palma. Lleva yendo desde 2007 y solo dejó de hacerlo en pandemia. Además, era un plan que siempre compartía con su hermana, así que este año, inevitablemente, ha sido distinto. Aún así, el ambiente ha sido el de siempre: mucha gente, autoridades y aplausos a su llegada. Entre los asistentes estaban Margalida Prohens, Gabriel Le Senne y Francina Armengol. Pero más allá de los cargos, lo que se respiraba era cercanía.

El concierto, además, tenía un lado solidario, ya que se celebraba a beneficio de Projecte Home Balears, una causa con la que la Reina lleva años implicada.

Y en cuanto al look, fiel a su estilo de siempre: pantalón y chaqueta negros, blusa satinada en tono claro y sus clásicos collares. Sencilla, elegante y sin complicarse. Una elección discreta pero muy cuidada, muy en su línea. Eso sí, no faltaron sus abalorios, collares y un broche dorado para dar ese toque de contraste y elevar un poco el conjunto sin encesidad de recargarlo.