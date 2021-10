La reacción de Gloria Camila al preguntarle sobre la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno

Más información Antonio David Flores y Olga Moreno se separan

Este miércoles salía a la luz la noticia de la separación de Antonio David Flores y Olga Moreno. Era la revista Diez Minutos la que lanzaba la información asegurando que la pareja llevaba más de un año en crisis.

Al parecer llevarían haciendo cada uno su vida un tiempo, así mientras Antonio David pasa la mayor parte del tiempo en Madrid, Olga lo haría en Málaga, al frente de su negocio y al cuidado de su familia.

Esta misma mañana era Rocío Flores la que se desplazaba al domicilio familiar en la ciudad andaluza, pero evitaba pronunciarse al respecto. Muy abatida, aseguraba que no iba a decir nada, y es que para ella ha tenido que ser un duro golpe.

Del mismo modo actuaba Gloria Camila, que ante las preguntas de los reporteros guardaba un rotundo silencio antes de montarse en el coche junto a su novio, David. Se ve que por ahora el hermetismo va a ser el protagonista del entorno familiar.

Al parecer los continuos rumores de infidelidad por parte de Antonio David así como sus idas y venidas televisivas han acabado minando su relación. Un final que para sus allegados no sería ninguna sorpresa, aunque la intención del ex guardia civil de seguir manteniendo la imagen de familia unida y de padre volcado con los suyos habría sido el motivo de que la separación no se hubiera producido antes.

Un momento muy complicado que llega cuando Antonio David ha decidido además hacerse youtuber ante la falta de programas de televisión que le den voz para contar su versión sobre determinados temas.

