Raquel Bollo aclara cómo es su actual relación con Isabel Pantoja: "No es igual que antes"

Fan de Modestia Aparte, Raquel Bollo no se ha perdido el concierto con el que el mítico grupo de los 90 ha celebrado el aniversario de su canción Cosas de la edad en el Teatro Kapital de Madrid. En uno de los momentos más tranquilos de su vida, la excolaboradora cuenta las semanas para convertirse en abuela por tercera vez, ya que su hija Alma Cortés espera un niño para agosto al que llamará Miguel: "Va a ser mi primer nieto varón. Estoy feliz, no me gusta que me digan yaya, yo quiero abuela y yo feliz cuando mis dos nietas me llaman abuela, las estoy disfrutando muchísimo y es como vivir otra vez ese ser madre".

Raquel Bollo y Fernando López posan para la prensa | Gtres

Tras asistir al concierto de Isabel Pantoja en Sevilla, muchos dieron por hecho que su relación volvía a ser la misma de siempre después de una larga temporada distanciadas. Pero como confiesa la diseñadora, siguen sin tener ningún tipo de contacto. "Ahora mismo no, ahora mismo no, reconoce". Sin embargo, no es una ruptura sin retorno, ya que como ha querido dejar claro "yo sé que ella está ahí y ella sabe que yo estoy aquí y sin ningún problema". "Yo ya hace mucho tiempo, ya lo comenté, que hace mucho tiempo que yo ya con hijos, nietos, con mi vida, mi trabajo, mis colecciones, no es igual que antes, ¿sabes? Lo que quiero es que ella esté feliz y esté bien, eso es lo que me importa" ha zanjado, sin ocultar que su cariño por la tonadillera sigue siendo el mismo de siempre.

Raquel Bollo e Isabel Pantoja, en 2012 | Gtres

Raquel también se ha pronunciado sobre el complicado trago que está viviendo María del Monte tras la salida de prisión en libertad provisional de Antonio Tejado. Como nos ha contado, la última vez que vio a la artista fue en la Feria de Abril: "Bueno, la verdad que la vi un poquito, pues tú sabes. Es difícil, yo entiendo, es difícil cuando las cosas suceden y está tu familia, digamos en la historia. Tiene que ser muy complicado, tiene que ser un... No sé, tiene que ser un...duro, una cosa muy amarga, ¿sabes? Y yo no quisiera estar en su piel" asegura.