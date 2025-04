Raphael confirma la fecha de su regreso cuatro meses después de ser diagnosticado de un linfoma cerebral

Después de varios meses apartado de la vida pública, centrado por completo en su salud, Raphael ha reaparecido en redes sociales con un mensaje lleno de optimismo. El cantante ha compartido una imagen en la que aparece sonriente, con el mar de fondo y una camisa de colores, y ha anunciado que, si todo sigue así, volverá a los escenarios el próximo 15 de junio.

Raphael | Gtres

Es la primera vez que habla directamente de este tema desde sus redes sociales, desde que el pasado diciembre, se hiciera público que le habían diagnosticado un linfoma cerebral. "Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido", ha comenzado escribiendo en su mensaje.

También ha querido dar las gracias a todos los que han estado a su lado en este proceso, a su familia, los profesionales de la sanidad pública, sus compañeros de profesión, los medios y, por supuesto, su público.

Raphael ha recibido tratamiento en el Hospital 12 de Octubre y también en el Hospital Clínico San Carlos y siempre ha seguido las recomendaciones médicas con mucho rigor. Aunque su estado ha mejorado de forma notable, ha querido dejar claro que su recuperación no ha terminado y que sigue cuidándose.

Hace dos semanas, el artista fue preguntado por la prensa y con su habitual buen humor y una sonrisa, respondió que se encontraba "muy bien" y que estaba respondiendo favorablemente al tratamiento. Sin embargo, dejó claro que todavía había que ir paso a paso.

Raphael, grabado este miércoles por la prensa | Europa Press

También su entorno más cercano ha ido dando algunas actualizaciones sobre su estado. Natalia Figueroa, su esposa, aseguró hace poco que Raphael está "estupendo" y avanzando con buen ánimo. Su hijo, Manuel Martos, también se pronunció recientemente, explicando que su padre está "cada día mejor".

En el anuncio oficial Raphael ha confirmado que el próximo 15 de junio volverá a subirse a un escenario. "Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo", ha escrito. La publicación se ha llenado de mensajes de apoyo y entusiasmo de sus seguidores.

En estos meses de ausencia, el cantante solo había publicado dos mensajes en redes, uno en el que agradecía el cariño recibido desde Linares durante la Semana Santa y otro homenajeando al Papa Francisco tras conocerse su fallecimiento: "Hoy es un día muy triste. Decimos adiós a un gran papa y a una gran persona. Descansa en paz, Papa Francisco", escribió.

Además, hace unos días Raphael y Amelia Bono, exmujer de su hijo Manuel, coincidieron en un vuelo a Ibiza. A su llegada al aeropuerto, ambos hablaron con la prensa sobre su buena relación. Raphael fue claro: "La relación es buena, como debe ser. Lo que sea ejemplo, no lo sé, pero es lo que tiene que ser", dijo, dejando claro que Amelia sigue siendo parte de la familia.

Ahora, con su recuperación avanzando y el cariño del público, Raphael se prepara para volver a hacer lo que más ama, que es cantar. Su reaparición sobre el escenario será sin duda una de las más esperadas del año.