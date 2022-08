Rafael Amargo asegura que hay "dos manos negras" de políticos detrás de su detención

Rafael Amargo fue detenido hace un par de años por formar parte supuestamente de una organización criminal que traficaba con drogas. Han pasado dos años desde ese momento y aún sigue a la espera del juicio. Hace poco el artista tuvo una entrevista con El Español donde dejaba algunas declaraciones que han dado mucho que hablar.

Entre otras muchas cosas, ha mencionado que tuvo que irse a un hotel: "Me he venido aquí una semana porque estoy asustado, me han avisado de que en mi casa van a hacer algo".

Y es que cree que la policía está detrás de todo lo que le está pasando y afirma que quieren incriminarle metiéndole algo en su casa.

Rafael Amargo | cct|ondacero.es

Rafael Amargo no lleva una racha precisamente buena y, por si fuera poco, este jueves se estrenaba en el Teatro Marquina de Madrid su espectáculo 'The Beautiful Dream of Live', pero finalmente ha sido cancelado por "problemas internos".

Rafael Amargo piensa que hay 'dos manos negras' detrás de todo

Lo que está claro es que el bailaor no tiene pensado quedarse de brazos cruzado y ha sido este viernes cuando ha vuelto a hablar sin tapujos.

Rafael Amago explicaba en 'Espejo Público' que "hay dos manos negras" que le están haciendo pasar por esta situación: "Sé a ciencia cierta que cuando mi investigación empieza es porque se ha cerrado otra a cambio de esto".

Rafael Amargo | Gtres

El artista ha defendido su inocencia y está tranquilo porque afirma que no ha hecho nada. También ha dado una pista de quiénes podrían haber intervenido en su caso: "Es totalmente un tema político y un encaprichamiento de ciertas personas".

Rafael Amargo ha vuelto a mostrar su frustración por no tener el pasaporte: "Tengo ganas de seguir trabajando. El 80% de mi trabajo es en el extranjero y ahora no tengo pasaporte. Y es que se ha planteado la posibilidad de que sigan sin dárselo: "Así me muero de hambre y tengo que pactar".

