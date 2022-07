Rafael Amargo teme por su seguridad: "Vivo en un hotel porque me han avisado que en mi casa me van a hacer algo"

Fue en 2020 cuando el currículum de Rafael Amargo quedó manchado. Entonces, fue detenido por ser el supuesto cabecilla de un grupo que traficaba con drogas y la Fiscalía llegó a pedir hasta 9 años de cárcel.

Sin duda está siendo una época complicada para el bailaor de Granada y es que, aunque no dé para más sustos, cuenta con el apoyo de su familia y amigos. Es más, Carla Vigo, la sobrina de la reina Letizia y una de las actrices que participa en su obra, se ha convertido en un apoyo fundamental para el artista.

Además, después del éxito de la obra 'Yerma' el artista regresa a los escenarios con la función 'The Beautiful Dream of Live', un tema dedicado a las adicciones.

Rafael Amargo. | antena3.com

Rafael Amargo ha tenido que abandonar su casa

En un encuentro con El Español, el bailaor ha dejado alguna que otra confesión que va a dar que hablar. Y es que al parecer Rafael Amargo está viviendo en un hotel, al menos hasta el estreno de la nueva función.

"Me he venido aquí una semana porque estoy asustado, me han avisado de que en mi casa van a hacer algo", confesaba.

Es más, ha señalado directamente a la policía porque "ellos se tienen que salir con la suya" y cree que las personas que están a cargo de la investigación podrían meterle "algo" para incriminarle.

"El año pasado cuando me lo hicieron todo, fue justo en el estreno de 'Yerma' y ahora el día del estreno es la próxima semana. Me han dicho 'que no sepa nadie dónde estás, vete a otro sitio'. ¿Tú te crees que uno tenga que irse de su casa?", confesaba.

El artista no se ha cortado ni un pelo a la hora de mostrar su frustración. Es más, ha hecho hincapié en que sigue sin tener su pasaporte: "Lo siguen teniendo retenido. Hasta estando imputado, no investigado, - y yo estoy investigado-, se puede tener".

Así, Rafael Amargo sigue manteniendo su inocencia y tiene claro que la policía no va a encontrar nada: "Ellos se tienen que salir con la suya, pero no lo van a hacer porque no hay nada".

