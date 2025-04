¿Qué ha pasado entre Brooklyn y Romeo Beckham? Los hijos de David Beckham estarían enfrentados por una novia

David Beckham celebró por todo la alto sus 50 años un mes antes de cumplirlos en el restaurante Cipriani Downtown de Miami, donde reunió a una enorme lista de invitados, destacando la presencia de estrellas del mundo del deporte como Leo Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba, Tom Brady o Shaquille O'Neal.

Como no, a su lado estuvieron también sus seres queridos, a excepción de una notable ausencia. Mientras Victoria Beckham, Romeo Beckham, Cruz Beckham y Harper Seven Beckham posaron con el exfutbolista, su primogénito Brooklyn no asistió.

Desde entonces, numerosos medios han publicado que el motivo del desplante se debió a una pelea que atraviesa con su hermano Romeo. ¿El motivo? Su novia.

Según fuentes como Page Six o TMZ, la tensión podría estar relacionada con la relación actual de Romeo con Kim Turnbull, una DJ londinense que, al parecer, tuvo una breve relación con Brooklyn, actualmente casado con Nicola Peltz.

Romeo Beckham y Kim Turnbull | Gtres

Tal y como han señalado las fuentes consultadas por estos medios, sugieren que la disputa entre los hermanos no se deben a los celos de Brooklyn, sino a dudas sobre las intenciones de Turnbull.

Esta supuesta discordia también ha provocado que Brooklyn y Peltz no asistieran el desfile de moda de Victoria Beckham en marzo, en contraste con Romeo y Kim Turnbull, que no se ha perdido una celebración.

"La familia lo es todo", publicó Romeo en sus redes sociales aunque no etiquetando a su hermano Brooklyn ni a su cuñada.

Además, recientemente David Beckham disfrutó de un partido de Los Ángeles Lakers junto a Romeo en un posible intento de fortalecer los lazos familiares.

Hasta el momento, ninguno se ha pronunciado, por lo que los medios permanecerán atentos a los movimientos de los hermanos Beckham.