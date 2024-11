La evolución de Harper Seven: la más joven de los Beckham viene pisando fuerte en el mundo de la moda

Harper Seven ha crecido bajo los focos de una familia muy conocida mundialmente, pero no ha sido hasta hace poco que ha empezado a llamar la atención por cuenta propia. A sus 13 años, la hija menor de David Beckham y Victoria Beckham ha demostrado que la transición de niña a adolescente no tiene por qué ser un momento difícil en cuestiones estilísticas y que hay un amplio abanico de opciones para lucir a la última, sin vestirse como una persona más mayor.

A través de los perfiles de Instagram de sus padres y los eventos a los que ha acudido, Harper está comenzando a definir un estilo propio y ha demostrado que no necesita tener redes sociales propias para marcar tendencia.

La influencia de Victoria en su estilo

Victoria Beckham ha sido una figura clave en la vida y estilo de Harper. Desde pequeña, la joven Beckham ha acompañado a su madre en diversos eventos de moda, y es evidente que esta influencia ha dejado huella en su forma de vestir.

Con cada aparición pública, Harper ha ido mostrando un estilo más maduro y sofisticado que no pierde de vista la frescura y sencillez propia de su edad. A diferencia de otras jóvenes de su generación, Harper opta por unos looks elegantes pero sin estridencias, que se adaptan perfectamente a su juventud.

Victoria Beckham y su hija Harper Seven | Instagram

Como vemos, uno de los aspectos más interesantes del estilo de Harper es su capacidad para mantener un equilibrio entre la elegancia que caracteriza a su madre y la dulzura juvenil que hemos visto en ella hasta la fecha. En eventos importantes, Harper ha optado por vestidos largos, lenceros, en colores suaves como el rosa pastel o el azul bebé.

En cambio, cuando hablamos del día a día, la benjamina de los Beckham opta por ropa básica y cómoda, como unos vaqueros combinados con un jersey gris y unas zapatillas. No obstante, siempre añade a su outfit un toque glamuroso; este día que salió a pasear con su padre por París, elevó su look con un collar de Dior y un bolso Bottega Veneta muy en tendencia.

Harper Seven paseando con David Beckham por París | Gres

Sin caer en el exceso, la joven Beckham ha demostrado que se puede destacar en el mundo de la moda con 13 años ni forzar la madurez.

David y Victoria Beckham preparan su futuro

Recientemente, los medios británicos The Sun y Daily Mail revelaron que David y Victoria Beckham han creado una empresa llamada HB7 Limited, cuyas iniciales coinciden con las de Harper. Esta compañía parece ser una plataforma pensada en gestionar los futuros proyectos de moda y la belleza en los que se involucre Harper Seven. De este modo, le están dejando todo preparado para cuando inicie su propia carrera profesional. Aunque aún no hay planes comerciales inmediatos, la existencia de esta empresa sugiere que la familia Beckham reconoce el potencial de Harper en el ámbito de la moda.

Victoria Beckham y su hija Harper Seven | Instagram

Fuentes de estos medios de comunicación aseguran que varias marcas adolescentes ya han mostrado interés en Harper, divisando en ella una figura icónica en potencia. Sin embargo, sus padres, siempre protectores, han dejado claro que esta iniciativa es solo un movimiento preliminar. Por ahora, HB7 Limited es simplemente una opción de futuro, y cualquier proyecto se desarrollará con el tiempo.