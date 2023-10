¿Qué le ha ocurrido a Fedez? La razón por la que el marido de Chiara Ferragni ha sufrido una hemorragia interna

Cada vez que Fedez desaparece de las redes sociales existe una gran preocupación, puesto los antecedentes nos confirman que suele ser por algo muy grave. Primero fue por un tumor neuroendocrino de páncreas y, un año más tarde, por las repercusiones que este cáncer tuvo sobre su salud mental. Por eso, la semana pasada, con su nueva ausencia del mundo digital, saltaron todas las alarmas.

El marido de Chiara Ferragni tuvo que ser ingresado de urgencia por una grave complicación de su operación de cáncer de páncreas -a la que fue sometido en 2022-. "Lamentablemente, estoy hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna. Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor", explicó él mismo a través de las historias de Instagram, cuando ya se encontraba estable. "Gracias al personal médico que literalmente me salvó la vida", añadió el rapero italiano.

¿Por qué sufrió esta hemorragia?

El cirujano que realizó la operación al cantante el año pasado, Massimo Falconi, quien es el director de cirugía y trasplantes de páncreas en el Hospital San Raffaele de Milán, ha explicado al Corriere la relación que hay entre lo que le acaba de ocurrir a Fedez y la duodenopancreatectomía a la que se sometió.

En esa ocasión se extirpó la mayor parte del duodeno, la vesícula biliar, la cabeza del páncreas y un segmento del intestino, lo cual fue una intervención significativa. Y lo que le sucedió al rapero hace dos días es un hecho relativamente poco común: una úlcera, que es una lesión en la mucosa intestinal que se forma cerca de la anastomosis, el lugar donde los cirujanos suturaron.

El tratamiento incluye, además de posibles transfusiones como en el caso del cantante, la administración de protectores gástricos. En aproximadamente un mes, la úlcera cicatriza y el problema se resuelve. Aunque no se puede descartar la posibilidad de que pueda ocurrir nuevamente, por lo que los pacientes deben seguir cuidadosamente las instrucciones proporcionadas, tanto en términos de tratamiento farmacológico como en cuanto a una adecuada nutrición.

Un nuevo golpe para los Ferragnez

Esta grave complicación de la salud del padre de familia de los Ferragnez, ocurre 2 meses después de que perdieran a Matilda, la perrita que había estado al lado de Chiara Ferragni durante más de una década.

La muerte de su perrita dejó a la influencer italiana muy tocada emocionalmente e, incluso con la llegada de Paloma, un cachorro de golden retriever que les ha regalado su madre, Chiara no puede dejar de pensar en su mejor amiga peluda que la acompañó en sus aventuras desde que comenzó con su blog "The Blonde Salad".

"En estos trece años que hemos estado juntas has sido mi bebé y a la vez mi amiga, siempre has estado lista para hacerme compañía y hacerme sentir amada cuando más lo necesitaba. Con tan solo abrazarte me hacías sentir como en casa, porque eso es exactamente lo que has sido para mí: familia", escribió Chiara en sus redes sociales.