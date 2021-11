Primeras palabras de Nico Furtado sobre su nueva novia, Ester Expósito

A principios de este mes, la revista Hola publicaba en exclusiva que Ester Expósito y el actor urugayo Nico Furtado habían comenzado una relación. Durante todos estos meses de atrás desde que rompió su relación con Alejandro Speitzer, a la actriz se le ha relacionado con muchos rostros conocidos, como es el caso de Sebastián Yatra o Rauw Alejandro, pero nada más lejos de la realidad.

La actriz de 'Élite' habría comenzado un romance con Furtado, un actor uruguayo recordado por proyectos como 'El marginal' o 'Educando a Nina', entre otros. Según la revista, la pareja acudió a una fiesta en Sevilla y, aunque allí no fueron fotografiados juntos, en su vuelta a Madrid llegaron en el mismo coche y fueron vistos en la estación de AVE de lo más cariñosos, abrazados y cómplices.

Además, también dejaron constancia en sus cuentas de Instagram. La actriz se disfrazó para la ocasión de Megan Fox con su disfraz de la película 'Jennifer's Body' y entre las muchas fotografías que compartió con sus amigos, entre ellos el también actor Sergio Momo, hay un selfie en un espejo con Nicolás Furtado.

Nicolás Furtado se pronuncia

Ahora, el actor ha acudido a los premios GQ y allí le han preguntado por su carrera pero también por su romance con Ester Expósito. Los periodistas le han preguntado al actor que si piensa quedarse en nuestro país y el respondía: "Me veo un par de años, me gusta mucho esta ciudad y España, el nivel de producción que hay en España me encanta también, me parece muy interesante".

Nicolás Furtado en los premios GQ | Gtres

Además, le decían que al ser Ester de aquí hace que "le guste más la ciudad" a lo que el respondía: "Bueno de esas cosas tan personales prefiero no hablar, pero gracias por preocuparte por mis sentimientos". A la pregunta de si le gustaría trabajar con la actriz, él aseguro que le gustaría "trabajar con la mayor cantidad de gente posible, sin hacer hincapié en tal o cual, siempre es un aprendizaje".

Sin embargo, a la cuestión más importante, de si está enamorado de Ester, el actor no quiso entrar en detalles: "Yo te agradezco que te preocupes de mis sentimientos por que es importante pero esas cosas tan personales, que se ven en las redes sociales, hasta ahí llegó, no mucho más que eso".

