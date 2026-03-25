Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya han sido padres de su primer hijo en común, en la más absoluta discreción

Hay momentos que lo cambian todo y este es, sin duda, uno de ellos para Fernando Alonso y Melissa Jiménez. La pareja ha dado la bienvenida a su primer hijo en común y, aunque han vivido todo con la máxima discreción.

Un bebé, el primero para él, que llega en un momento muy especial de su vida, más tranquilo que nunca.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso | Gtres

Fieles a su estilo, tanto Fernando como Melissa han preferido llevar este embarazo lejos del foco mediático. Han apostado por la intimidad, algo que define perfectamente su relación desde el principio.

A raíz de la llegada del pequeño, el piloto ha cambiado sus compromisos profesionales para estar al lado de Melissa en un momento tan importante, dejando claro que, esta vez, la prioridad estaba muy lejos de los circuitos.

Para Melissa este es su cuarto hijo, que ya es madre de tres hijos fruto de su relación con Marc Bartra.

Melissa Jiménez y Fernando Alonso en una carrera | Gtres

Su historia comenzó en 2023, cuando sus caminos se cruzaron en el entorno del motor, un mundo que ambos conocen bien. Desde entonces, Fernando Alonso y Melissa Jiménez han construido una relación siempre alejada del foco mediático y sin apenas apariciones públicas juntos. En estos casi tres años, la pareja ha ido paso a paso, apostando por la tranquilidad y la estabilidad, hasta llegar a este momento en el que su historia se hace aun más fuerte con la llegada de su primer hijo.