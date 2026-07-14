La discreta salida de Haaland del Palacio Real de Oslo "por la puerta de atrás" tras su encuentro con la familia real noruega

Erling Haaland ha vivido una jornada repleta de emociones. Después de convertirse en uno de los nombres mas reconocidos del Mundial de 2026, el delantero ha sido recibido junto al resto de la selección noruega por el rey Harald, el príncipe Haakon, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus en el Palacio Real de Oslo, en un acto que ha quedado para la historia del deporte del país.

La recepción, celebrada ante el cariño de miles de aficionados que se congregaron en los alrededores del palacio, sirvió para reconocer el histórico campeonato firmado por Noruega, que, pese a caer eliminada en cuartos de final frente a Inglaterra, ha despertado el orgullo de todo un país. Como era de esperar, Haaland acaparó buena parte de la atención durante el encuentro con la Familia Real.

Sin embargo, una vez finalizado el acto, el futbolista sorprendió al abandonar el recinto por una puerta trasera, lejos del bullicio y de las cámaras que esperaban su salida principal. Un discreto movimiento con el que puso rumbo directamente al aeropuerto para comenzar sus vacaciones.

Según ha trascendido, el delantero del Manchester City viajó en su avión privado con destino a Sicilia, donde disfrutará de unos días de descanso tras una intensa temporada y un Mundial que le ha consolidado como una de las grandes estrellas del fútbol internacional.

Después de semanas marcadas por la presión de la competición y de convertirse en uno de los jugadores más aclamados del torneo, Haaland cambia ahora el césped por el mar Mediterráneo para recargar energías antes de volver a ponerse a las órdenes de su club de cara a la próxima temporada.