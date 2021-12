Pilar Rubio cuenta cómo se han adaptado sus hijos a su vida en París

Pilar Rubio y Sergio Ramos se trasladaron a vivir a París con sus hijos hace varios meses tras el fichaje del futbolista por el PSG. Mientras el andaluz se esfuerza en mejorar con su equipo tras su lesión de rodilla, Pilar Rubio lo hace por mantener sus compromisos profesionales en España, al mismo tiempo que construye una nueva vida en el país vecino.

Hace unas semanas, la periodista nos mostraba las primeras fotografías de su casa en la capital parisina: "Hoy he estado colgando cortinas, pero son muy largas, así que me ha tocado cortarlas y coger el bajo. Terminaré estas cuatro y después me pondré con la habitación de los niños".

Ahora, la periodista ha querido contar para la revista Lecturas como lleva esta nueva etapa de su vida: "Estoy la mitad del tiempo en Madrid trabajando y la verdad es que no me ha dado tiempo a tener un asentamiento mental de que vivo en París".

En cuando a la adaptación de los pequeños, Pilar cree que "siendo niños es más fácil que si fueran adolescentes". Además, también cree que como son cuatro lo llevan mejor, ya que saben que la familia es lo más importante para ellos: "Como son cuatro, nunca van a estar solos"

Además, quiere que sus hijos tengan "siempre el referente de sus hermanos y sus padres" y que su propósito es "que la familia estuviera unida era lo más importante, para que los niños no sintieran la falta de ninguno de nosotros".

