Pilar Rubio enseña cómo es su nueva casa de París

Desde que Sergio Ramos fichó en el equipo de futbol Paris Saint-Germain, Pilar Rubio se ha esforzado por mantener sus compromisos profesionales en España, al mismo tiempo que construye una nueva vida en el país vecino. Por eso mismo, después de un verano muy ajetreado, y a pesar de que toda la familia ya se encuentra instalada en París, la presentadora aprovecha todos sus huecos libres para dar los últimos retoques a la decoración de su nueva casa.

A través de sus redes

Se nota lo entusiasmada que está Pilar Rubio con este nuevo proyecto, y que está poniendo todo su empeño para convertir su nueva casa parisina en un acogedor hogar. Por eso, ha decidido compartir en sus redes sociales un vídeo en el que podemos verla máquina de coser en mano, arreglando las cortinas del salón y de la habitación de sus hijos.

Primeras imágenes de la casa

Las cortinas pueden marcar la diferencia de una estancia, y Pilar Rubio lo sabe muy bien. Por eso mismo, ella misma se ha puesto manos a la obra, con su máquina de coser, a arreglar las cortinas, que eran demasiado largas.

"Hoy he estado colgando cortinas, pero son muy largas, así que me ha tocado cortarlas y coger el bajo. Terminaré estas cuatro y después me pondré con la habitación de los niños". Así lo contaba la propia Pilar Rubio, bajo el divertido hashtag #PiliinParis (Pili en París).

A pesar de que la habitación no se ve al completo en el video, podemos ver un impresionante ventanal que aporta gran luminosidad a la estancia. En contraste, los suelos de madera oscura, que combinan a la perfección con las paredes claras y las cortinas nuevas en color camel.

La habitación de los peques

Como no podía ser de otra forma, la presentadora también se está esmerando con la habitación de sus hijos. Atenta a todos los detalles, arregló de igual forma las cortinas de esta habitación, que eran también demasiado largas.

En esta ocasión, sí se pueden observar más detalles del cuarto de los pequeños. Decorada en tonos claros y azules, tiene el suelo cubierto de moqueta beige, las colchas de las camas en blanco y las cortinas en un precioso azul. El toque de gracia lo aporta un enorme oso de peluche.

Después de mucho trabajo y otro vídeo, Pilar Rubió por fin pudo anunciar "¡Terminé de acortar las cortinas de los niños!". Con estos vídeos Pilar Rubio ha dejado al descubierto una nueva faceta que nadie se esperaba: es toda una manitas.

