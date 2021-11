Pilar Rubio y sus hijos, el gran apoyo de Sergio Ramos en su regreso al campo

Hace ya varios meses que Pilar Rubio y Sergio Ramos se trasladaron a vivir a París con sus hijos tras el fichaje del futbolista por el PSG. Sin embargo, desde entonces el andaluz no ha pisado el campo con su nuevo equipo ya que la lesión de rodilla que sufría impedía que pudiera darlo todo en el terreno de juego.

Tras semanas de recuperación y esfuerzo, este domingo Sergio Ramos volvía al campo para jugar el partido del PSG contra el Saint-Étienne. "Victoria y regreso. ¡Qué ganas tenía! No os hacéis una idea. Han sido meses difíciles, de incertidumbre, muchos cambios y sobre todo dolor por no poder hacer aquello que me apasiona, jugar al fútbol. Pero eso ya forma parte del pasado, del aprendizaje y del bagaje personal, y ahora solo miramos al futuro con ilusión y optimismo. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, con una palabra de ánimo y cariño, especialmente a mi familia, siempre incondicional. Seguimos y vamos a por más.", decía Sergio Ramos en su perfil oficial de Instagram sobre su regreso.

Además, su mujer y sus hijos también le estaban apoyando desde casa ya que no querían perderse este día tan importante para él. "Cariño, enhorabuena por tu regreso. Los que estamos a tu lado sabemos lo que has sufrido, pero sobre todo lo que has trabajado y te has sacrificado para volver al campo, donde eres feliz. Y eso nos hace felices a nosotros. Te queremos, mi amor. Siempre contigo", decía el mensaje de Pilar Rubio en sus redes sociales, mostrándole así el gran apoyo de su familia.

