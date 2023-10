Paula Echevarría responde a la pregunta que muchos le hacían durante sus vacaciones de "cómo puede volver más delgada"

Paula Echevarría ha vuelto a mostrar su lado más solidario siendo uno de los muchos invitados que han acudido a la ELLE Cancer Ball, un gran evento organizado por la revista que se celebró este martes en el Palacio Real de Madrid con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra el 19 de octubre, donde se premió la investigación y la lucha contra esta enfermedad.

"Nunca sabes a quién le va a tocar, por eso por lo que lo han padecido, que tenemos cerca o no, por los que lo tienen ahora y por los que están por llegar ojalá no sea yo una, pero nadie está libre de esto. Hay que investigar, investigar, investigar no es apoyar, es apoyar en forma de investigación, es la única manera", explicaba la intérprete a los medios.

La actriz acudió, como siempre, espectacular con un voluminoso diseño negro palabra de honor con el que presumía de bronceado después de disfrutar unos días de vacaciones junto a su pareja Miguel Torres.

Paula Echevarría en la Elle Cancer Ball | Gtres

Durante sus declaraciones a la prensa, donde demostró una vez más su simpatía y cercanía con los medios, Paula habló del gran momento personal que vive: "Súper tranquila, pero voy como las locas todo el día. Tranquila emocionalmente".

La actriz también ha hablado sobre su faceta como madre de una adolescente de 15 años, Daniella, y un niño de 2, Miki. Un pequeño "terremoto" que como ella misma confiesa "no para". Una energía desbordante que como ella misma confiesa es el motivo de que no haya engordado durante sus vacaciones de este verano: "Como un niño de dos años con una vitalidad que no te lo imaginas, es un terremoto, la verdad es muy bueno, muy divertido, pero no para. No para. Me hace mucha gracia, este verano estuve un mes y pico de vacaciones en Marbella, lo visteis todos y la gente me decía como puede ir de vacaciones haber comido, cenado y volver más delgada. Dije el año que viene te alquilo a mi hijo un rato, a las nueve de la mañana en la piscina con todos los bártulos a correr detrás de él".