Paula Echevarría habla de la relación que tiene con su hija Daniella de 15 años: "Me sigue en silencio, sin que se note"

Paula Echevarría es, sin duda, uno de los grandes referentes de estilo en nuestro país. Los outfits que escoge tanto para su día a día como en las ocasiones especiales son una fuente de inspiración, y su maestría a la hora de combinar prendas low cost con otras de marcas exclusivas logrando looks de diez, han enamorado tanto a la crítica como a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Lo ha vuelto a demostrar en Málaga, donde ha asistido a la fiesta que ha organizado una conocida marca de bebidas para celebrar la amistad verdadera y en la que ha coincidido con otros rostros conocidos como Melendi o Álex O'Doherty.

Paula Echevarría, en un evento en Málaga | Gtres

Espectacular, la actriz ha acaparado todas las miradas con un ajustadísimo vestido en color marrón chocolate de manga larga, hombreras marcadas, abertura infinita dejando a la vista sus torneadas piernas y nudo drapeado a la altura de la cadera. Un diseño no apto para cualquiera con el que la asturiana ha presumido de tipazo y ha potenciado su bronceado.

El favorecedor look de Paula Echevarría | Gtres

Su secreto para estar mejor que nunca a sus 46 años y con un niño de 2, como confiesa, "hacer lo que he hecho siempre, cuidarme lo más que puedo". "Cuando uno está bien por dentro se refleja por fuera" asegura, revelando que sus pilares, en uno de los momentos más dulces de su vida, son tanto la "familia como los amigos".

Enamoradísima de Miguel Torres, con el que está a punto de celebrar su sexto aniversario de relación, Paula tiene claro que no le darán un hermanito al pequeño Miki: "Ni loca, yo ya he cumplido. Es un pequeño terremoto, simpático, divertido, cariñoso a más no poder, pero un terremoto" afirma entre risas.

Por su parte, su hija Daniella, fruto de su relación con David Bustamante, tiene ya 15 años y, como confiesa su madre, todavía no tiene claro a qué se quiere dedicar. Y como casi todos los adolescentes, la intérprete confiesa que su hija la sigue pero "sin que se note": "Me sigue en silencio, sin que se note. Como buena adolescente no va a reconocer que su madre... tenemos una relación muy buena. Separa mucho su madre del personaje que para algunos de sus amigos puedo llegar a ser" explica, asegurando que su hija nunca se ha interesado en exceso por la fama de sus padres ni por lo que la gente podría opinar de ellos o de sus profesiones.

Tras una temporada centrada en su faceta de madre y alejada del mundo de la interpretación, Paula adelanta la mejor de las noticias. "Quizá pronto me volváis a ver actuando", tengo una serie en proceso para principios del año que viene" desvela, sin contar por el momento ningún detalle sobre su regreso a la ficción.

Una ocasión única en la que, más cómoda que nunca, la asturiana ha hablado con Europa Press de su filosofía a la hora de elegir qué se pone y qué no: "Me visto para mi principalmente. Si cada vez que me visto pensara en todo lo que me van a juzgar sería horrible. Una tiene que estar a gusto consigo misma, no solo en el vestir, en la forma de ser, de expresarse y no buscar constantemente la aceptación del prójimo. Todos los que te van a juzgar, qué son para ti" apunta, asegurando que aunque el día que se ve mal "tiro de lo discreto y que no se note", no es de las que "paga" con su ropa su "estado de ánimo".

Hablando de moda, y teniendo en cuenta que ella es una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país, ¿qué opina Paula del estilo de la reina Letizia? Como desvela: "Me gustan sus looks y me gusta mucho que arriesgue, me encanta". "Hay que modernizarse, empecemos por la Casa Real. Me gusta mucho que arriesgue y que lleve cosas que nadie espere que lleve y que se líe parda porque se ve un trozo de piel. Eso me gusta" añade, apuntando que cada vez ve a su Majestad "más segura de sí misma": "Ya no tiene esa preocupación por querer demostrar. Ya ha demostrado y es ella".