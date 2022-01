Paula Echevarría muestra su espectacular cambio físico 9 meses después de dar a luz

¡La actriz Paula Echevarría y el ex futbolista Miguel Torres están de celebración! Hace apenas unas horas, Paula compartía con sus más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, unas instantáneas, con motivo de la celebración del noveno mes de vida de su hijo Miki, nacido el pasado mes de abril.

Con el mismo conjunto rosa, la actriz ha hecho una comparación de cómo estaba hace nueve meses y cómo está ahora. Tal y como se puede observar en el comparativa, en las fotografías de la izquierda la actriz aparece con una enorme barriguita de embarazada, y en las fotografías de la derecha en vez de la tripa está su pequeño Miki. "In & out. 9 meses dentro vs 9 meses fuera...", así titulaba su publicación Echevarría.

Paula Echevarría y Miki | Instagram Paula Echevarría

La intérprete añadía en el texto de esta publicación: "En 9 meses todo lo que has aprendido mi amor! Eres un personajillo digno de admirar y querer! Cariñoso, sonriente, espabilado, listo y tan bueno! ¡Cómo vivíamos antes sin ti!", decía Paula orgullosa de Miki.

Paula Echevarría y Miki | Instagram Paula Echevarría

En cuestión de minutos la fotografía se hizo viral, llamando mucho la atención de sus seguidores, la enrome barriga de embarazada que lucía Echevarría, y es que, llegó a coger 25 kg durante el embarazo.

Sin embargo, a la vista está, cómo tras no haber dejado de hacer ejercicio y de cuidarse, tanto durante como después de dar a luz, ha conseguido de nuevo o incluso mejorar el cuerpazo que tenía antes del embarazo. En alguna ocasión, la actriz confesaba no querer cometer los mismo errores que cuando estuvo embarazada de Daniella, su hija primogénita que tiene junto al cantante David Bustamante. En este primer embarazo, Paula dejó de hacer deporte y de cuidarse y tras dar a luz confesó haberle costado mucho recuperar su antiguo cuerpo.

...

Seguro que te interesa

Paula Echevarría enseña su tripa ocho meses después de dar a luz