Carmen Lomana da su opinión sobre Julia Janeiro, la hija de Jesulín: "¿No hay gente con un poco de... otro estilo?"

Completamente recuperada tras sufrir un desvanecimiento a causa del calor en plena calle, Carmen Lomana no se ha perdido este miércoles el desfile de Dolores Promesas by Duyos en el marco de OMODA Madrid es Moda. Una reaparición en la que la socialité ha contado a los medios el susto que vivió el pasado lunes: "Un síncope, es como teatral. Estoy bien ya, pero me podía haber muerto. Por el calor espantoso, me pusieron a grabar a las 15.00 horas en Cibeles, sin un árbol, ni una sombra. Ahí, así cuatro horas media. Llegó un momento ya que dije yo no puedo más, yo no voy a seguir. Pero seguí y de repente, ¡pafff! Y no me enteré, pero me atendieron y llamaron al Samur. Eso solo le puede pasar a Carmen. Vino la ambulancia y ahí es cuando abrí los ojos y dije ¿dónde estoy?. Me dicen en una ambulancia y digo ¡oh my god! Una maravilla gracias al Samur. Fui al hospital y me dijeron que estaba deshidratada, con un golpe de calor horrible, y muy mal, me bajó la tensión. Y nada, luego ya fui a mi casa, ayer estaba un poco cansada, pero bien, hoy estoy bien" ha relatado divertida.

Carmen Lomana posando para la prensa | Gtres

Ha sido entonces cuando la prensa le ha preguntado por la protagonista del momento, Julia Janeiro. Y su reacción al escuchar el nombre de la hija de María José Campanario no ha podido ser más reveladora. "Mira, hoy hace una noche, hace un frío... me voy a ir a cenar. No quiero opinar de ella" ha expresado, aunque ante la posibilidad de ver a la influencer subida a una pasarela desfilando, no ha podido contenerse: "Yo ya me puedo imaginar cualquier cosa. Pero vamos a ver. ¡Qué país! ¿no? Es que no tenemos más familia que los Pantojos y todos estos.... Es que no hay gente con un poco de... con otro estilo".

Lo que sí tiene claro que en esta guerra mediática está a favor de Belén Esteban. "Todo lo que le gusta a ella me gusta a mí. La adoro, la quiero mucho. Hemos trabajado, hemos bailado juntas..." ha sentenciado.