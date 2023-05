Paloma Cuevas demuestra con un gesto que no quiere saber nada de la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria

A punto de cumplirse una semana del debut en televisión de Enrique Ponce y Ana Soria, su paso por 'El Hormiguero' sigue dando mucho que hablar. Y por fin conocemos hemos visto por primera vez a Paloma Cuevas tras las declaraciones de su exmarido y al derroche de amor y felicidad de los que presumió con la joven almeriense, a la que no dudó en definir como la 'mujer de su vida' pasando por alto su matrimonio de 25 años con la socialité, con la que tiene dos hijas en común.

Tal y como ha revelado el entorno de la diseñadora, no ha visto ni piensa ver la entrevista del torero y su novia, pero esto no impide que se haya enterado, imposible mantenerse al margen y, aunque no piensa pronunciarse al respecto, estaría muy dolida y sufriendo mucho por la actitud de Ponce.

Europa Press ha conseguido captar las primeras imágenes de Paloma tras la visita de su exmarido y Ana Soria a 'El Hormiguero'. Esquiva, y dejando claro que no quiere ni oír hablar de este tema, la diseñadora ha huido y, gesticulando y dando la espalda a las cámaras, ha evitado confirmar o desmentir qué hay de cierto en que está muy afectada por las declaraciones de Enrique en el programa de Pablo Motos.

Feliz con Luis Miguel, con el que está a punto de cumplir su primer aniversario de amor y con el que mantiene una consolidada relación alejada de los focos, Paloma ha pasado página y tal y como ha adelantado su círculo cercano, no piensa hablar públicamente ni sobre su exmarido ni sobre Ana Soria por muy dolida o molesta que esté.