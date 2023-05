¿Quién es Ana Soria? La novia de Enrique Ponce con la que lleva tres años

El torero español Enrique Ponce y la joven Ana Soria siguen juntos tras casi tres años de relación, aunque no todo ha sido fácil durante este tiempo. Ponce compartía vida junto a la conocida empresaria Paloma Cuevas cuando, tras 24 años de matrimonio, se les acabó el amor y decidieron divorciarse, una decisión que supuestamente no estuvo motivada por terceras personas.

Pero 2020 le dio a Enrique una de cal y otra de arena. Mientras Cuevas salía de la vida del torero y este cerraba una de las etapas más importantes de su vida, una nueva ilusión irrumpía en su vida. Las cámaras lo captaron junto a una joven rubia desconocida, una chica que le habría robado el corazón. Su nombre no tardó en hacerse conocido, pues Ana Soria pasó de ser una persona corriente a acaparar portadas.

De todo esto ya han pasado 3 años y, aunque durante este tiempo hemos sabido muy poco de la relación, será esta noche en pleno prime time cuando tendremos la oportunidad de descubrir mucho más sobre su amor, pues Enrique Ponce y Ana Soria son los invitados de 'El Hormiguero'. Se trata de la primera entrevista pública que acepta la pareja, una con la que podrán despejar dudas y resolver incógnitas que llevan tanto tiempo rodeándoles. Antes de disfrutar de la entrevista con Pablo Motos, te explicamos quién es ella.

Ana Soria, la joven con la que Enrique Ponce recuperó la ilusión

Precisamente, es su condición de personaje anónimo la que hace que no sepamos casi nada de la vida de la joven, pero tras el tiempo que lleva con el torero se han filtrado algunos datos con la que podemos conocerla más. Ana Soria Moreno tiene 25 años, es natural de Almería y ha estudiado derecho en la Universidad de Granada. Además, se declara amante de la moda y de los caballos.

Es gracias a su Instagram que podemos adentrarnos un poco más en su vida. Tras el usuario @anasoria.7 y su verificado, descubrimos que Soria cuenta con poco más de 20 publicaciones. Intuimos que cuida a sus amigas, pues aparece posando junto a ellas; le gusta cuidarse luciendo atuendos elegantes, disfruta de escapadas envidiables y toma el sol sobre un barco e incluso le gusta recordar tiempos pasados al recuperar fotos de cuando era pequeña. Lo que quizás le diferencia es que, con sus pocas publicaciones, cuenta con más de 120.000 seguidores, una cifra alta propia de influencers.

Los posados románticos de la pareja

Durante este tiempo, Ana ha podido constatar que convertirse en un personaje conocido no siempre es fácil, pues tu vida privada se ve expuesta y comentada a menudo. La joven ahora es famosa y las cosas más cotidianas y comunes como las discusiones de pareja se convierten en bombazos para los medios.

Precisamente, hace un tiempo fue captada junto a Ponce durante una crisis en plena calle. Esto provocó que la pareja estuviera en el punto de mira, recibiendo miles de comentarios y viéndose rodeada por infinidad de rumores que apuntaban al fin de la relación. Fuera o no esto lo que les llevó a desaparecer, el hecho provocó que tanto el torero -que se abrió Instagram cuando empezó con Soria- como la joven, cerraran sus cuentas en redes y alejaran su relación aún más de la esfera pública.

Ponce no ha vuelto a las redes, pero un tiempo después la joven sí reactivó su cuenta. Desde ese momento, Soria ha devuelto la actividad con nuevas fotos y no se ha olvidado de compartir instantáneas junto al famoso, toreando o con actos cariñosos y textos tan sentidos como: "El corazón más noble que he conocido nunca. Te quiero (más que ayer, y menos que mañana)" o "Como en un cuento" tras una visita a Estepona.

Así es la vida de los enamorados

En la actualidad, viven juntos en Almería en un chalet envidiable, con todo lujo de detalles, desde una piscina a estar al lado de un club de golf y, a pesar de no poder saber cuánto tiempo durará esta relación, ya están a punto de celebrar los tres años.