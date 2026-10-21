Marta Riumbau convierte su pasión por las reformas en un nuevo negocio junto a su novio

Hace años que Marta Riumbau comparte diferentes aspectos de su vida a través de Instagram. Con el tiempo, la creadora de contenido ha ido descubriendo nuevas aficiones, algunas de las cuales se han convertido en una parte importante de su día a día. Entre ellas destaca su pasión por el interiorismo y las reformas, una faceta que ha mostrado en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales.

Desde cambiar los suelos y colocar papeles pintados hasta diseñar una cama nido para su hija, Marta disfruta dando forma a sus ideas y convirtiéndolas en realidad. Ahora, esta afición ha dado un paso más con el lanzamiento de Casa Lar Estudio, un nuevo proyecto profesional que comparte con su novio, Álex.

La pareja ha anunciado esta iniciativa a través de dos vídeos publicados en un nuevo perfil de Instagram dedicado al proyecto. En ellos, además de explicar cómo surgió la idea de trabajar juntos, han contado algunos detalles de su historia de amor, que comenzó de una manera bastante inesperada. Te contamos todo lo que han desvelado en este artículo.

Un proyecto que nació de una reforma

La idea de crear Casa Lar Estudio surgió a raíz de la reforma de la casa de Marta Riumbau. Lo que comenzó como un proyecto personal de la creadora de contenido acabó convirtiéndose en la primera colaboración profesional entre ella y Álex, que trabaja en el sector de la construcción.

En un primer momento, Marta le pidió a su pareja, antes de que lo fuera, que se encargara de la reforma de su vivienda. Sin embargo, él le explicó que la constructora en la que trabaja está vinculada a una promotora y que, por norma general, solo reforman propiedades que sean de la empresa. A pesar de ello, finalmente encontraron la manera de trabajar juntos y ponerse manos a la obra.

El proceso implicó buscar un diseñador, contratar a diferentes profesionales para cada partida y coordinar todas las fases de la reforma. Ambos participaron activamente en el rediseño de los espacios, la búsqueda de nuevos proveedores y la elección de materiales, además de ocuparse de las licencias y de supervisar los distintos trabajos.

Una experiencia que les permitió comprobar que sus ideas encajaban y que formaban un buen equipo. "Logró aterrizar cada idea que me venía a la cabeza", explica Marta en el vídeo, en referencia a cómo Álex la ayudó a dar forma a sus propuestas.

Fue precisamente durante esta reforma cuando se dieron cuenta de que podían llevar su colaboración mucho más allá. "Sin quererlo, habíamos hecho nuestro primer proyecto, aunque aún no tenía nombre", cuentan en la publicación. Ahora, esa primera experiencia ha dado paso a Casa Lar Estudio, una iniciativa con identidad propia que une su pasión por las reformas y su manera de trabajar juntos.

Su historia de amor

Además de presentar su nuevo proyecto, Marta Riumbau y Álex han compartido cómo se conocieron y cómo comenzó su relación. Y es que su primera toma de contacto tuvo lugar en un escenario de lo más inesperado: una notaría, cuando ella acudió a firmar la escritura de su casa.

Aunque nunca se habían visto antes, ambos aseguran que sintieron una conexión desde el primer instante. "Lo vi fuera antes de entrar. Sabía que era él", recuerda Marta en el vídeo. Durante la firma, los nervios también hicieron acto de presencia, especialmente en Álex, que reconoce que no suele ponerse nervioso con este tipo de trámites. Para disimular, intentó centrarse en la escritura y se puso a jugar con Julieta.

Una vez terminado el trámite, intercambiaron sus números de teléfono y se quedaron hablando durante horas. Marta estaba convencida de que él le escribiría ese mismo día, y él reconoce con humor que tuvo que contenerse hasta las seis de la tarde: "Las cinco horas más largas de mi vida", confiesa.

Después de aquel encuentro, ambos pasaron una semana prácticamente pegados al móvil, hasta que encontraron una nueva excusa para volver a verse. "Y ya nunca más dejamos de hablar", explican.

Con el paso del tiempo, su relación fue creciendo y la reforma de la casa de Marta se convirtió en una oportunidad para compartir algo más que su vida personal. Aquella primera colaboración les permitió descubrir que también se entendían a la perfección en el terreno profesional, hasta el punto de dar forma a un proyecto conjunto que ahora inicia una nueva etapa bajo el nombre de Casa Lar Estudio.