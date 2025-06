Laura Escanes denuncia los comentarios dañinos que recibe sobre su cuerpo cada verano: "Es agotador"

Las redes sociales pueden ser maravillosas, pero también crueles. Que se lo digan a Laura Escanes. La influencer y modelo compartía hace unos días un carrusel de imágenes y vídeos disfrutando de un día perfecto en la Costa Brava. Sol, bikini marrón y piel bronceada. Lo que debía ser una celebración del verano se vio ensombrecido por los comentarios negativos que recibió sobre su cuerpo, en concreto, sobre sus piernas.

Publicación de Laura Escanes | Instagram

Lejos de dejarlo pasar, Laura decidió alzar la voz. Desde sus stories de Instagram, reflexionó sobre lo cansino que resulta para muchas mujeres exponerse en verano. "Es llegar verano y sentir que te van a estar mirando con lupa por si te has engordado o no, si se te ve michelín o tableta, y es agotador", escribió. Porque lo que más le duele, no es solo que le pase a ella, sino que se haya normalizado opinar sobre el cuerpo ajeno.

"No sé en qué momento se ha normalizado decirle a alguien que tiene demasiada grasa o que está a dos pasitos del Ozempic, como si esos comentarios fueran inocentes. No lo son. Son dañinos", añadía.

Laura Escanes, orgullosa de sus piernas

Laura, que lleva años enfrentándose al escrutinio constante de las redes, quiso dejar claro que este tipo de comentarios no son inofensivos. "Cada vez que alguien suelta este tipo de comentarios, lo único que hace es alimentar una cultura que genera TCA, inseguridades y que nos hace odiar nuestros propios cuerpos. Y luego nos preguntamos por qué tanta gente vive acomplejada, tapándose, sintiéndose menos por no encajar en un molde que, sinceramente, ni siquiera debería existir", afirmaba.

Sus palabras resonaron rápido. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, celebrando su valentía, su belleza y, sobre todo, su mensaje. Porque Laura no solo denunció el odio, también dejó claro lo orgullosa que está con la evolución de su cuerpo: "Donde tú estás viendo una pierna llena de grasa yo veo y me siento orgullosa por una pierna cada vez más fuerte y musculada".

Y terminó con un deseo que muchas comparten: "Ojalá vaya cambiando el concepto de sano que muchos siguen teniendo en la cabeza".

Story de Laura Escanes | Instagram

Su última respuesta

Dos días después del revuelo, la creadora de contenido lanzaba un último mensaje. En uno de sus stories, compartía una foto suya en Port Aventura con un conjunto elástico de top y pantalón corto, acompañada del texto: "A la que le moleste que enseñe las piernas: toma piernas". Así celebraba los 30 años del parque de atracciones de Salou, disfrutando con un look cómodo y, sí, mostrando con orgullo esas piernas que algunos han juzgado y que a ella no le avergüenzan en absoluto.

Story de Laura Escanes | Instagram

Con este gesto, Laura cerró con elegancia un episodio más del abuso que genera el anonimato en redes. Y lo hizo dando visibilidad al verdadero significado del body positive.

No está sola: otras influencers también denuncian

Como ella, otras creadoras de contenido han empezado a alzar la voz. Natalia Osona, por ejemplo, ha publicado un Reel en el que reflexiona sobre los comentarios que recibe a diario. "Esto está enfermando a una generación. Se llama TCA y no se cura con unas tallas menos", señaló. "No estoy gorda, estoy cansada. Cansada de tener que justificar un cuerpo sano y real como el mío".

Un mensaje que muchas mujeres comparten. Porque cada cuerpo tiene su historia. Y ninguna merece ser juzgada.