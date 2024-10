Omar Sánchez, sobre su incómodo encuentro con Anabel Pantoja que fue grabado por las cámaras: "No hay relación"

El pasado miércoles, 2 de octubre, Anabel Pantoja y Omar Sánchez protagonizan un momento bastante incómodo delante de las cámaras. El exmatrimonio se cruzaba y ni se saludaba en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en el arranque de la nueva edición de Gran Canaria Swin Week en Las Palmas.

La sobrina de Isabel Pantoja y el surfista mantuvieron una relación de cuatro años, se casaron y tan solo 4 meses después decidieron tomar caminos por separado. Ahora Omar está soltero y la influencer espera su primer hijo junto a su actual pareja, David Rodríguez, y por lo que parece entre ellos no hay buen rollo como expareja...

Anabel Pantoja y Omar Sánchez | Gtres

Un tema sobre el que Omar se ha pronunciado durante el photocall de otro desfile de Gran Canaria Swin Week. El ex de Anabel Pantoja ha quitado hierro a este desencuentro con la influencer porque como asegura es normal que no se saluden ya que no mantienen ningún tipo de relación pero deja la puerta abierta a que en un futuro puedan llevarse bien: "No hay relación y que le deseo lo mejor, que no puedo decir nada más. Se ha hecho eco todo el mundo de esta noticia y creo que es algo natural y que nos podrán ver en otros eventos porque ella también está viviendo aquí y quién sabe, a lo mejor algún día nos podemos saludar y tener una conversación o algo". "Soy una persona bastante tranquila que no tengo rencor ninguno hacia nadie y quién sabe", añade a los micrófonos de Europa Press.

Omar Sánchez, en un desfile | Europa Press

Pero a pesar de que no se saluden, Omar ha reconocido que le desea lo mejor a Anabel en su nueva etapa como madre: "Le deseo lo mejor y es verdad que ahora dentro de poco va a ser madre y le deseo y espero que salga, lo importante, con salud y sobre todo que tenga esa buena madre como es ella, seguramente".