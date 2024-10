Anabel Pantoja y Omar Sánchez se cruzan y ni se saludan después de haber estado incluso casados

A pesar de haber mantenido una relación durante 4 años de su vida, en 2022, Anabel Pantoja y Omar Sánchez decidían pasar por el altar contrayendo matrimonio en una boda en la playa, que celebraron en las Islas Canarias, ante un gran número de invitados. Y tan solo 4 meses más tarde, la famosa pareja decidía separarse y emprender caminos por separado.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja el día de su boda en 2021 | Gtres

Tras separarse, Anabel y Omar ocuparon varias portadas y su ruptura estuvo rodeada de muchos rumores. Y aunque la influencer siempre ha intentado mantener un perfil muy discreto públicamente respecto a sus relaciones, Omar ha hablado en varias ocasiones de Anabel.

Además pensábamos, por sus últimas declaraciones, que a pesar de no tener contacto sí había cierto cariño y respecto entre ellos, pero no. Y es que la pareja se ha cruzado en el mismo evento y ni se han saludado.

Omar y Anabel han coincidido en el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en el arranque de la nueva edición de Gran Canaria Swin Week en Las Palmas. En el vídeo de arriba te mostramos cómo ha sido esta incómoda situación entre ellos.

Después del desfile, cada uno abandonaba el evento por su cuenta y aunque la influencer prefería ni pronunciarse sobre este momento que ha protagonizado con su ex, Omar aseguraba ante las cámaras: "No sé, ¿lo vieron ustedes?", ha reaccionado con una sonrisa a la pregunta sobre el desplante de la influencer al evitar saludarle, asegurando que a pesar de todo él "le deseo lo mejor, siempre lo he dicho" a su exmujer.

"Imagínate, le he dado lo mejor vivir en Canarias, pues, mejor imposible" ha añadido, dejando en el aire cómo se sintió al ver de nuevo a su exmujer y que ella ni siquiera le saludase.