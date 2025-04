Nerea Garmendia se convierte en madre de su primer hijo a los 45 años

Nerea Garmendia se ha convertido en madre de su primer hijo, Unax, tal y como ha podido saber en exclusiva la revista ¡HOLA! Este medio también informa de que tanto la actriz como el bebé se encuentran bien. Un sueño hecho realidad que disfruta ya al lado de Luis Díaz Núñez, su pareja desde hace cinco años.

La última vez que vimos a Nerea ante las cámaras fue a finales del mes de febrero, en la 81 edición de la MBFWM y allí hablaba del momento tan especial que estaba viviendo con su embarazo a pesar de no haber sido un camino fácil.

Nerea Garmendia presumiendo de embarazo | Gtres

"Yo no he sido de las que he dicho quiero ser madre a toda costa de toda la vida, pero cuando conocí a Luis dije es que es mi perfecto porque no es perfecto, pero es perfecto para mí. Entonces dije es maravilloso. Él además es muy familiar, cuida mucho a su gente y me pareció que con él sí", explicó la actriz muy ilusionada.

Embarazada de casi de ocho meses por aquel entonces, desveló que estaba llevando el embarazo "estupendamente" porque estaba siendo "maravilloso" y confesó que "es niño, se va a llamar Unax. Y la verdad es que muy contenta porque está yendo todo estupendamente".