Nerea Garmendia, a punto de ser madre, sobre lo mucho que le costó quedarse embarazada: "He luchado muchísimo"

Esta semana, Nerea Garmendia ha viajado hasta Sevilla para presentar la exposición que acoge la Estación de Santa Justa, Las otras fotos de tu vida, junto a la Fundación FENIN, de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria.

Nerea Garmendia posando para los medios | Gtres

La actriz y presentadora se encuentra embarazada de 8 meses, un bebé muy deseado... A finales de 2024, Nerea anunciaba, a través de una exclusiva que publicaba ¡Hola!, que se había quedado embarazada a los 45 años tras un largo proceso.

Un año después de comenzar a salir con su pareja, Luis Díaz Núñez, iniciaron el proceso de reproducción asistida, y hace dos años tuvo lugar la primera transferencia, pero este intento no funcionó. "Los médicos nos recomendaron que nos tomáramos un respiro antes de volver a intentarlo y volver con serenidad y tranquilidad", explicaba en la entrevista y, finalmente, el segundo intento fue un éxito para la pareja.

Un proceso del que ha vuelto a hablar públicamente durante este último evento en el que ha participado: "He luchado muchísimo para poder quedarme embarazada". Pero reconoce que ahora está viviendo una etapa dulce y maravillosa a la espera de su bebé: "Estoy feliz, disfrutando de la etapa y agradecida también porque he podido trabajar hasta cuando yo he decidido parar".

Siempre muy simpática y cercana con la prensa, Nerea también confiesa cómo ve a su novio como futuro padre: "El padre está feliz, va a ser un padrazo porque ya está siendo un buen padre. No solo porque cuida del bebé, sino porque cuida también de mí y de nuestro perro".

Nerea Garmendia, embarazada de 8 meses | Gtres

Un embarazo que Nerea está disfrutando mucho y así lo reflejaba este miércoles con un espectacular posado que ha protagonizado en redes desnuda simulando la icónica imagen de Demi Moore que se hizo embarazada en 1991.

Se prevé que su bebé nazca a finales de abril o principios de marzo.