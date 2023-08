Natalia Sánchez compara con dos fotos de la primera vez y la última que dio el pecho: "Después de 4 años pusimos fin a esta etapa"

"La lactancia me ha enseñado tanto y me ha dado tanto", escribe Natalia Sánchez. Más allá de sentirse cómoda en las pantallas, la actriz también ha encontrado un rincón en las redes sociales donde poder hablar clara y abiertamente de conceptos como la maternidad desde un punto de vista personal, logrando así darle visibilidad. Altos, bajos, celebraciones y recuerdos con su familia llenan su feed, posts que suelen contener mensajes reales y necesarios.

En su última publicación, la lactancia ha sido la protagonista. No es la primera vez que comparte su experiencia, pero el fin del post ha sido diferente, pues a modo de despedida, ha hecho balance de su proceso tras cuatro años alimentando a sus dos hijos, Lia y Neo.

Aunque ella indica que no son las mejores fotos, también añade que necesitaba publicarlas para hablar del fin de una etapa "increíble" para ella y de la que está muy agradecida. "Estas son las 2 fotos más esenciales de mi vida", explica. "La primera es de la última vez que di teta a Lia y a Neo, y la segunda es de la primera vez en mi vida que lo hacía!", añade.

Natalia Sánchez habla abiertamente de la lactancia en Instagram

Fruto del amor entre la actriz y Marc Clotet, que también forma parte del mundo de la interpretación, llegó al mundo Lia, la primera hija de la consolidada pareja. Iniciarse en el proceso no fue sencillo, pues su pequeña nació prematura. "Comenzar la lactancia con un bebé prematuro, de apenas 2 kg, no fue fácil. Lia se cansaba muchísimo, tuvimos que suplementarla porque tenía que ganar peso de forma urgente", argumenta.

Tal y como afirma, ese "bache" solo fue el camino hacia un viaje madre e hija "increíble". Sánchez optó por suplementar a Lia con su propia leche con el fin de ayudar a que cogiera rápidamente peso, pues "sabía que una sola gotita de calostro era oro puro para ella". Eso supuso que la actriz se pasara una gran cantidad de tiempo pegada al sacaleches, "día y noche". Pero valió la pena.

Lactancia en tándem: La primera "gran aventura" de la actriz junto a sus dos hijos

Un año y cuatro meses después nace su segundo hijo, Neo. Aunque no tuvieron que hacer frente a la prematuridad, la actriz empezó "otra gran aventura". En su mente, la idea de adentrarse en la lactancia en tándem nunca se había planteado, pero tras haberla experimentado, ha llegado a una conclusión muy clara: "ha sido una de las decisiones más acertadas y afortunadas que pude tomar".

"No solo me ha conectado con mis hijos, con las mujeres, con la belleza, con mi cuerpo, con mi pareja, con la naturaleza, con el instinto, con la maternidad, sino conmigo misma…", afirma emocionada haciendo referencia a esta forma de alimentación. Su publicación se ha llenado de comentarios alabando y aplaudiendo a Sánchez, a su sinceridad y a su ejemplo. Entre ellas, famosas y madres como Ona Carbonell o la actriz Hiba Abouk, comentando: "El mejor de los viajes".

Sus dificultades durante la lactancia

"La lactancia no siempre ha sido un camino de rosas, como no lo es la maternidad ni la vida en general, pero ha merecido la pena cada segundo". En el texto, no solo ha recordado el intenso inicio del proceso con su hija, también ha hecho memoria del bache con Neo cuando todo parecía ir bien. En su momento, hizo partícipes a sus seguidores de la falta de leche que experimentó y las consecuencias que tuvo sobre su bebé.

"Que un recién nacido pierda peso es de las cosas que más nos aterra a las madres/padres porque puede ser grave", publicaba. Aunque confesó que se planteó dejar la maternidad, finalmente superaron ese obstáculo, uno que probablemente se debió "al estrés, al no comer suficiente y a no dormir". El camino siguió gracias a la ayuda de una asesora de lactancia.

Como pequeña reflexión y poniendo sobre la balanza los pros y los contras de esta etapa, el recuerdo que conservará de la lactancia será increíblemente bonito. "Un viaje que me ha puesto al límite en más de una ocasión y que me ha permitido conocer mi fortaleza y mi debilidad y abrazarlas fuerte para siempre…", concluye.