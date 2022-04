El comentario de Natalia Sánchez tras ver las fotos de Marc Clotet con sus hijos

Natalia Sánchez y Marc Clotet forman una de las familias más bonitas del panorama social. Los actores son padres de dos hijos, Lia y Neo. Y aunque intentan mantener su imagen privada, los actores presumen siempre que pueden de sus pequeños.

Y así lo ha hecho recientemente el famoso intérprete. Marc ha compartido varias preciosas instantáneas donde le vemos disfrutar junto a sus hijos del buen tiempo jugando sobre el césped.

Una publicación donde además reflexiona sobre lo importante que es para él pasar tiempo junto a sus hijos: "Pasar tiempo con mis hijos es un REGALO… Hacía tiempo que no tenía vacaciones ni tiempo para estar con ellos, estar de verdad. Y esta Semana Santa, sin salir si quiera de viaje, he podido disfrutar de ellos, jugar, reír, llorar y volver a conectar… Descansar, he descansado poco, pero soy un afortunado… ¡Espero que hayáis disfrutado de la Semana Santa tanto como nosotros!", escribe Marc junto a la galería de imágenes que ha publicado.

Un post que ha provocado la reacción de Natalia Sánchez que no ha podido evitar derretirse con la publicación de su chico junto a sus hijos: "El regalo es tenerte de compañero de viaje y verte disfrutar con los trogloditas…".

El comentario de Natalia Sánchez | Redes

Y es que a pesar de que la pareja intenta siempre llevar una relación de lo más discreta, hay ocasiones en las que no pueden evitar demostrar lo muy enamorados que están y lo felices que son con la bonita familia que han formado juntos.

¿Cómo se conocieron?

La pareja de actores se conoció trabajando en 2014 sobre las tablas de un teatro, concretamente mientras preparaban la obra 'Amantes'. Desde ese momento, Marc y Natalia comenzaron a salir y parecen haber encajado perfectamente dando juntos el paso más importante de sus vidas: ser padres.

