El mensaje de Natalia Sánchez a Marc Clotet al tener que viajar sola por trabajo "con una buena dosis de culpa" por sus hijos

"Toca decir adiós", así ha comenzado anunciando Natalia Sánchez que se marcha a Albania "tres semanas sola". Incrédula de que haya llegado el momento, la actriz, "llorando como una magdalena", ha compartido tanto el motivo por el que ahora pone rumbo a la península balcánica como "el panorama" que deja atrás en España.

Y es que, "la gripe A, algún que otro virus y alguna bacteria se han colado en casa y han dejado a Marc con neumonía (ya controlada) y a los peques K.O y con más 'mamitis' que nunca", ha explicado sobre la situación que atraviesa su familia.

Algo que hace que la intérprete, pese a que sabe que "se quedan en las mejores manos", no pueda evitar irse "con una buena dosis de culpa en la maleta". Sin embargo, también reconoce que en esta ocasión lleva, además de su "sacaleches", "una buena dosis de ilusión".

"Y es que, me marcho 3 semanas a hacer un proyecto, ¡de los que te quitan el sueño! Es una producción americana que grabaré entre Albania, Nueva York y Toronto y que rodaré toda todita en inglés", ha desvelado la joven de 32 años que compartirá set de rodaje "con Billy Baldwin y un elenco de infarto" en la "historia maravillosa" que protagoniza, 'My Mother is a Cosmonaut'.

Sin embargo, a pesar de "la belleza del proyecto", Natalia confiesa que no fue fácil decidirse a dar el "sí" puesto que "dejar a los peques tanto tiempo" le pesaba bastante. Pero si algo le ha enseñado la maternidad "es la importancia de no olvidarte de ti, de tus necesidades, de tus sueños, de cuidarte y de no dejar de hacer (si se puede, claro) cosas que te hagan feliz porque, así, ellos también lo son", se ha sincerado antes de asegurar que irá informando de "cómo va esta gran aventura".

Antes de finalizar su post, la actriz ha comentado que no puede despedirse "sin darle las gracias a mi compañero de vida @marc_clotet, que nunca deja de sorprenderme y superar con creces mis expectativas (que no son pocas...)".

Así como tampoco se ha olvidado de agradecerle toda la ayuda, amor y cariño que recibe al resto de sus seres queridos: "A mi familia política (en especial a mi suegra Anna, que nos ha salvado la vida en varias ocasiones estas semanas, y siempre), a mis padres, quienes, si no fuera por todos los virus que hay en casa, ya habrían cogido el tren para ayudarnos (Ay l@s abuel@s... el gran tesoro del S.XXI...) y a mi familia y amig@s que me apoyan incondicionalmente en cada decisión que tomo...", ha enumerado asegurando que no puede sentirse "más afortunada".

