Dora Postigo, sonrojada cuando le preguntan por Nicolás Martos tras confirmar su relación en el Festival de Málaga

Desde principios de este año, los nombres de Nicolás Martos y Dora Postigo no han dejado de sonar con fuerza en el universo de la prensa rosa. Él, nieto del icónico Raphael, ella, hija de la inolvidable Bimba Bosé y sobrina de Miguel Bosé. Dos apellidos con peso propio que, juntos, han despertado una enorme curiosidad. Los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular con discreción, pero no tardaron en captar la atención de sus seguidores.

A principios de marzo, la pareja fue interceptada mientras paseaba por la calle con maletas en mano. Aunque caminaban juntos, su actitud fue completamente hermética: se mostraron serios y evitaron hacer cualquier tipo de declaración ante los micrófonos. Ese silencio no hizo más que aumentar las sospechas sobre el verdadero estado de su relación.

Dora Postigo y Nicolás Martos ante los micrófonos | Gtres

Sin embargo, el gran momento llegó en el Festival de Málaga. Allí, ambos aparecieron radiantes y, esta vez sí, sin intención de ocultarse. Lo más comentado no fue solo que llegaran juntos, sino que lo hicieron de la mano, confirmando así lo que muchos ya intuían. La escena no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en una de las imágenes más comentadas del evento, oficializando una relación que ya generaba gran expectación.

Por si quedaba alguna duda, Dora terminó de confirmar el romance a su manera. El pasado 16 de marzo, un día después del festival, compartió en redes sociales un carrusel de fotos donde mostraba su look, su maquillaje y varios momentos divertidos. Pero hubo una imagen que destacó por encima del resto: una instantánea en la que aparece abrazada a Nicolás en un ascensor, un gesto bastante natural, pero que terminó de conquistar a sus seguidores.

Aunque Dora siempre se muestra cercana ante las cámaras, agradeciendo el apoyo a sus proyectos y adelantando con ilusión sus nuevos lanzamientos, cambiaba completamente de actitud cuando le preguntan por el pintor. Con un tímido "me alegro" y una sonrisa, respondía a los halagos de los periodistas que celebraban la unión de "dos familias maravillosas". Poco después, entre risas nerviosas, comentaba a alguien cercano que le estaban preguntando por "Nico", dejando ver su lado más reservado cuando se trata de su vida personal.