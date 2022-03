Anabel Pantoja y Omar Sánchez disfrutan del sol en Canarias por primera vez desde su ruptura

Tras más de cuatro años juntos como pareja, Anabel Pantoja y Omar Sánchez dieron el paso definitivo y se casaron. Desgraciadamente, el matrimonio no ha durado, y tan solo unos meses después de la ceremonia salían a la luz los primeros rumores de ruptura, manchados por una supuesta infidelidad.

Con su regreso a Madrid, la sobrina de Anabel Pantoja decidió dar la cara y poner fin a esos rumores contándolo ella misma: "Después de todas las informaciones dadas, me veo obligada. Para no perjudicar a tres personas que tienen familia, trabajo y vida y no tienen nada que ver con esto. Mi entrenador e íntimo amigo es Javier Pantoja y ningún otro. Me veréis con él compartiendo entrenamientos, cenas y momentos, como hasta ahora hice públicamente sin ser ninguna tercera persona, ya que no existe. Pido respeto para todos. Gracias" escribía.

Regresa a Canarias

Ahora, con las aguas más calmadas, Anabel Pantoja ha vuelto a La Graciosa para disfrutar de un soleado fin de semana, y se ha reencontrado con Omar. Pero no estaban solos.

Anabel Pantoja publicó en su cuenta de Instagram lo bien que se lo pasó el sábado en una reunión con amigos, donde coincidió con su expareja. Algo completamente natural, ya que después de tantos años, tienen muchas amistades en común.

No sabemos cómo ha ido el reencuentro entre la expareja, la ruptura está muy reciente y hay muchas posibilidades de que la tensión entre ellos siga siendo palpable. Solo hay que ver lo lejos que se sentaron el uno del otro: literalmente estaban cada uno en un extremo de la mesa.

Anabel Pantoja y Omar Sánchez | Instagram

Sea como fuere este encuentro, lo cierto es que Omar Sánchez y Anabel Pantoja están siendo de lo más civilizados en estos duros momentos. De hecho, Omar ha sido uno de los grandes apoyos de Anabel ante los problemas de salud de su padre y siempre han tenido buenas palabras el uno con el otro.

