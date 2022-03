Melani Olivares opina sobre el polémico encuentro que tuvo con Almudena Cid tras su ruptura con Christian Gálvez

Christian Gálvez y, especialmente, Almudena Cid han pasado por una etapa muy complicada en sus vidas, desde que anunciaron su separación el pasado mes de diciembre, tras haber vivido quince felices años de relación.

Pasadas unas semanas, el presentador declaraba públicamente su amor a la comunicadora Patricia Pardo, destrozando el corazón de Almudena, que acto seguido borraba todo rastro de Gálvez de sus redes sociales.

Acto seguido, Almudena se reunía en un bar con sus amigos Melani Olivares y Daniel Muriel, y eran grabados por un medio de comunicación, que más tarde transcribió esa conversación que tuvieron para sacarlo a la luz, algo que no ha dejado muy contentos a ninguno de los protagonistas de este altercado.

Finalmente, la pareja firmaba los papeles del divorcio hace apenas unos días, llegando a un acuerdo económico en el que parece que no ha habido muchas disputas debido a la rapidez con la que se ha hecho todo.

En este polémico encuentro, tal y como se informaba, la gimnasta se desahogaba con sus dos amigos que no dudaron en mostrarles su apoyo y consejo para intentar ayudarla.

La actriz ha asistido este fin de semana al Festival de Cine de Málaga, donde ha sido preguntada sobre qué le parece que se hubiera transcrito esa conversación privada que tuvo con Almudena: "A mi me parece que una conversación privada dentro de un bar no se tendría que transcribir nunca porque es privada. Allá vosotros con lo que hacéis con las cosas a mi me parece fatal, me parece mal", revelaba ante las cámaras de Europa Press.

Estas fueron todas las declaraciones que se pudieron escuchar con respecto a este tema, ya que no quiso dar ningún detalle sobre la conversación que tuvo con Cid aquel día: "No voy a decir nada de lo que estaba haciendo", respondía tajante.

"Todo lo que haga Almudena me va a parecer bien. Hay veces que tenemos necesidad de hablar y hablamos y ya está, y la cosa es que no estéis vosotros detrás de un cristal", lanzaba de nuevo una pullita. "Me molestó por ella, porque yo al fin y al cabo estaba escuchando. Me molestó que una persona que habla de sus sentimientos no pueda hacerlo libremente, eso me parece muy mal", termina aclarando.

