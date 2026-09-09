Felipe VI y Letizia acompañan a Haakon VIII y su familia en el funeral de Harald V en Oslo

Los reyes Felipe VI y Letizia han viajado hasta Oslo para acompañar a la familia real noruega en el funeral del rey Harald V, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años. Los monarcas españoles han participado este miércoles 9 de septiembre en el cortejo fúnebre que ha recorrido a pie el centro de la capital noruega desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo, donde se ha celebrado el funeral.

Felipe y Letizia han formado parte de la comitiva junto a representantes de distintas casas reales europeas y líderes internacionales que han querido acompañar a la familia en este día de luto.

Felipe VI y Letizia en el funeral de Harald V en Oslo | Gtres

Ha sido una jornada especialmente importante para la familia real noruega, que ha despedido oficialmente a Harald V después de más de tres décadas siendo el rey del país. En este artículo te contamos todo lo que ha ocurrido durante este día.

Familia real noruega en el funeral del rey Harald V | Gtres

Felipe VI y Letizia, muy presentes

Los reyes de España han acompañado a la familia real noruega durante el cortejo fúnebre. Para la ocasión, Felipe VI se ha vestido con el uniforme de gala de la Armada y luciendo la banda y la placa el Collar de la Orden de San Olaf, una de las principales distinciones de Noruega.

Felipe y Letizia en el funeral del rey Harald V de Noruega | Gtres

También ha recorrido a pie el camino hasta la Catedral de Oslo la reina Letizia, que ha apostado por un vestido de manga tres cuartos negro.

Doña Letizia en el funeral del rey Harald V de Noruega | Gtres

Los reyes, que también han estado acompañados de la reina Sofía, se han reunido con los representantes de las principales monarquías europeas para despedirse de Harald V.

Sofía de Grecia en el funeral del rey Harald V de Noruega | Gtres

La presencia de Felipe VI tiene un significado algo más especial, y es que su relación con la familia real noruega va más allá. El rey de España es uno de los padrinos de la princesa heredera Ingrid Alexandra, junto a él, ejercen como padrinos el difunto Harald V, la princesa Marta Luisa, el rey Federico X de Dinamarca, la princesa heredera Victoria de Suecia y Marit Tjessem, su abuela materna.

La familia real noruega unida

El rey Haakon VIII ha encabezado el cortejo, acompañado de sus dos hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, además de por su hermana, la princesa Marta Luisa.

Con ellos avanzaba el féretro, cubierto con el estandarte real de Noruega y escoltado por los portadores y los ayudantes del campo del rey. La comitiva ha estado precedida por la Policía montada, las bandas de la Guardia Real y de las Fuerzas Armadas.

Funeral del rey Harald V de Noruega | Gtres

La reina Mette-Marit y la reina Sonia, viuda de Harald V, han seguido el recorrido en coche. Para ambas, ha sido una jornada especialmente difícil tras la pérdida del monarca.

Una ceremonia en compañía

El funeral ha reunido en Oslo a numerosos miembros de las casas reales europeas. Además de los reyes de España, han asistido el príncipe Guillermo y la princesa Ana del Reino Unido, los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, los reyes Felipe y Matilde de Bélgica, entre otros representantes de distintas familias reales.

Príncipe Guillermo y la princesa Ana del Reino Unido en el funeral del rey Harald V de Noruega | Gtres

También han acudido líderes internacionales y representantes de diferentes gobiernos, en una ceremonia que ha reunido a personalidades vinculadas al rey Harald V y a la monarquía noruega.

El funeral de Harald V y su último destino

El funeral, celebrado en la Catedral de Oslo, ha estado oficiado por Olav Fykse Tveit, cabeza de la Iglesia Nacional Luterana, acompañado, entre otros, por la obispo de Oslo, Sunniva Gylver.

Tras la ceremonia religiosa, el féretro será trasladado hasta la capilla de la fortaleza de Akershus, donde tendrá lugar una ceremonia privada reservada a la familia más cercana. Después de este último adiós, los restos de Harald V serán depositados en un sarcófago situado en la cripta real.

Funeral del rey Harald V de Noruega | Gtres

Mientras tanto, los alrededor de 450 invitados al funeral participarán en una ceremonia de recuerdo en el Ayuntamiento de Oslo. La jornada terminará con la aparición del nuevo rey Haakon VIII y su familia en el balcón del Palacio Real para saludar a los ciudadanos.