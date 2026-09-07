Primeras imágenes de Alejandra Rubio paseando con su hija Tessa pocos días después de dar a luz

Pocos días después de dar a luz, Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos ha sido fotografiada por primera vez junto a su hija Tessa.

Con el carrito y vestida de manera cómoda, Alejandra ha aprovechado el paseo para hacer algunos recados. Una escena de lo más cotidiana que muestra a la joven adaptándose poco a poco a esta nueva etapa de su vida como mami de dos.

Alejandra Rubio y Tessa | Europa Press

Desde el nacimiento de Tessa, Alejandra y Carlo Costanzia están completamente centrados en la llegada de su segunda hija. La pareja abandonó el hospital hace unos días y desde entonces disfruta de sus primeros momentos en casa como familia y junto a su hijo mayor, Carlo.

El nacimiento de Tessa también ha vuelto a poner a toda la familia en el foco, especialmente por las últimas declaraciones que hizo Mar Flores sobre Terelu.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia | Gtres

Ahora, con la pequeña ya en casa, Alejandra intenta disfrutar de estos primeros días lejos de los focos y de la atención mediática. Un paseo sencillo, carrito en mano, que deja las primeras imágenes de la joven tras su regreso a casa después de haberse convertido en madre por segunda vez.