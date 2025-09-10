Amador Mohedano aparece con mejor aspecto y bromea sobre su peso: "Ya no quepo por aquí de lo gordo que estoy"

Este verano ha sido complicado para Amador Mohedano. A finales de julio salía a la luz que el hermano de Rocío Jurado había estado unos días ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera. Al salir del hospital, el exmarido de Rosa Benito generaba una gran preocupación por su aspecto, mucho más delgado y desmejorado.

Una preocupación que a los pocos días aumentó tras la publicación de dos fotos por parte de su hija, Rosario Mohedano, donde se veía a Amador junto a sus nietos sorprendentemente delgado.

Un aspecto muy desmejorado sobre el que se ha especulado mucho durante estos meses pese a que él, en varias ocasiones, haya asegurado que no le ocurre nada.

Esta semana Amador ha vuelto a ser grabado en Chipiona, donde este 8 de septiembre, acompañado por su hermana Gloria Mohedano, su cuñado José Antonio Rodríguez, su sobrino nieto David Flores, hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, y Mari Carmen Ortega Cano con su marido Aniceto (que acudieron en representación de José Ortega Cano, que en esta ocasión no pudo asistir por encontrarse en Madrid), entre otros familiares, Amador presenció la procesión de su Virgen de Regla, tan importante para la familia.

Procesión de la Virgen de Regla, en Chiopiona | Europa Press

Unas imágenes donde se ve a Amador mucho mejor y, parece, que algo más recuperado. Incluso, ha sido él mismo quien ha bromeado incluso con su peso: "Ya no quepo por aquí de lo gordo que estoy. Me encuentro muy bien, muy bien. Mejorando poco a poco" ha revelado con una sonrisa a su llegada a la casa familiar. Unas imágenes que te mostramos en el vídeo de arriba.