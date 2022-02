Mickey Rourke posa en Instagram recién salido del quirófano

Mickey Rourke ha demostrado que es uno de esos famosos que no tiene problemas en confesar que ha pasado por el quirófano para retocarse.

El actor acaba de compartir con todos sus followers una imagen donde posa recién intervenido junto al médico que le ha operado: "Momentos después de la operación de nariz con el doctor Dhir. Ahora soy guapo otra vez. Lol. Y todavía me queda una. No sé qué día es ni siquiera me he dado cuenta de que la operación ha terminado".

Unas operaciones a las que Mickey se ha tenido que someter para reparar los daños que le ha provocado dedicarse durante un tiempo al mundo del boxeo: "Me rompieron la nariz dos veces. Me he operado cinco veces la nariz para lo que aprovecharon cartílago de una de sus orejas y una vez en un pómulo que estaba roto", confesaba el actor de 'Nueve semanas y media' en una entrevista.