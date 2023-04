El mensaje de Arantxa de Benito a su hija Zayra Gutiérrez que está a días de ser madre: "TIC, TAC..."

El pasado mes de noviembre, Zayra Gutiérrez, hija de Arantxa de Benito y José María Gutiérrez, Guti, anunció mediante su perfil de Instagram que ella y su pareja, Miki Mejías, estaban esperando su primer hijo. Un embarazo que la propia Zayra confirmó que no fue buscado, pero que, una vez que se enteraron de la noticia, no podían estar más felices. Desde el momento que hicieron público su embarazo, la hija del exfutbolista ha compartido en su perfil de Instagram muchos de los momentos más importantes de esta nueva etapa que está viviendo, como la baby shower que le organizaron a Hugo (nombre que han elegido para el pequeño) en el que pudimos ver lo unidos que están Zayra y su hermano Aitor.

Una etapa a la que la joven de 23 años no se ha enfrentado sola, ya que ha contado con el gran apoyo de su familia, y en especial el de su madre, Arantxa, quien ha compartido en alguna ocasión unos bonitos mensajes dedicados a la futura mamá, hace unos meses publicó una entrañable imagen abrazada a su hija en la que sujetaba su tripita de embarazada y le dedicó estas bonitas palabras: "En poco tiempo comenzaremos una nueva etapa en la familia. Seré abuela por primera vez, y tú te convertirás en mamá. No hay manual de instrucciones, Zay, con la llegada de Hugo, sentirás algo indescriptible, amor incondicional, seguirás aprendiendo, creciendo y aunque nada volverá a ser como antes… será muy bonito y especial. Aquí sigo y seguiré, como madre y abuela, queriéndote con toda mi alma, disfrutándote y deseando que llegue abril para comenzar lo que será el regalo más grande de la vida. Te quiero infinito. Os amo".

Como adelantaba Arantxa en esa publicación la llegada de Hugo está prevista para este mes de abril, por lo que Zayra podría ponerse de parto en cualquier momento, y tal vez eso ha hecho que la futura abuela quiere volver a dedicarle unas bonitas palabras a su hija. Esta vez ha publicado una imagen de Zayra en solitario en la que aparece con una camisa a medio abrochar tocando su barriguita y ha escrito: "TIC TAC… en cualquier momento traerás al mundo una nueva vida… HUGO. Será tu luz y la de todos los que te queremos. Estoy deseando que llegue el momento, nerviosa ,lo confieso, más que tú. Todavía me parece increíble, voy a ser abuela y no me puede parecer más bonito y emocionante. ¡Te adoro!". Un bonito texto con el que Aranxta ha dejado claro las enormes ganas que tiene de conocer a su primer nieto y acompañar a su hija en el momento más importante de su vida.