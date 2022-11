Zayra Gutiérrez reconoce que su embarazo no fue buscado: "Ha sido una sorpresa para nosotros"

Este jueves, Zayra Gutiérrez sorprendía con la inesperada noticia de su embarazo. Una buena nueva que la joven de casi 22 años anunció a través de sus redes sociales con una publicación protagonizada por dos imágenes: un posado junto a su novio, Miki Mejías, presumiendo orgullosa de incipiente barriguita y una imagen de la primera ecografía de su bebé.

Un bombazo que no soló impactó a la crónica social sino que, tal y como su madre, Arantxa de Benito, confesó, fue "evidentemente sorprendente para todos" y sobre el que en la tarde de este 10 de noviembre obtuvimos los primeros detalles de su estado de gestación gracias a la intervención en directo de la propia Zayra en 'Y ahora Sonsoles'.

La influencer hablaba en exclusiva con el nuevo y exitoso programa de Antena 3 para desvelar, entre otras, una de las cosas que más curiosidad ha generado desde que se conociera la noticia: ¿Cómo reaccionaron sus padres al enterarse de que se convertirían en abuelos?

"Al principio se quedaron mis padres un poco... Se pensaban que era mentira, que les estaba gastando una broma, pero luego les dije 'no, no, no es ninguna broma' (...) Soy muy joven y no se esperaban esto. Y yo les dije 'pues oye, vais a ser abuelos'", le confesaba a la presentadora.

La influencer, que revelaba que está de 17 semanas, explicó que la noticia no solo fue una sorpresa para su familia sino que también lo fue para los futuros papás. Sin embargo, pese a todas las primicias que concedió, la hija de Guti prefirió reservarse el sexo del bebé que colmará sus vidas de felicidad.

