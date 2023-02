El mensaje de Aranxta de Benito a su hija Zayra antes de convertirse en madre a los 23 años

En tan solo un par de meses Aranxta de Benito y José María Gutiérrez Hernández, Guti, se convertirán en abuelos por primera vez, su hija Zayra será madre por primera vez a sus 23 años junto a su pareja Miki Mejías. Aunque Arantxa había explicado que este embarazo les pilló a todos completamente por sorpresa, no puede encontrarse más feliz y entusiasmada por conocer a su nieto.

La empresaria no ha querido perder la oportunidad de mostrar lo orgullosa que está de su hija, y las ganas que tiene de conocer a su nieto, así lo ha dejado por escrito en un post de Instagram, que ha acompañado de una bonita foto con Zayra, en la que ambas salen abrazadas tocando la tripita de la joven: "En poco tiempo comenzaremos una nueva etapa en la familia. Seré abuela por primera vez Y tu te convertirás en mamá. No hay manual de instrucciones, Zay, con la llegada de Hugo, sentirás algo indescriptible, amor incondicional... Seguirás aprendiendo ,creciendo y aunque nada volverá a ser como antes... será muy bonito y especial. Aquí sigo y seguiré, como madre y abuela, queriéndote con toda mi alma, disfrutándote y deseando que llegue abril para comenzar lo que será el regalo más grande de la vida. Te quiero infinito. Os amo", escribía Aranxta, palabras que no han pasado desapercibidas para su hija, que ha respondido a su madre a través de un comentario agradeciéndole lo mucho que la quiere y el apoyo incondicional que le ha dado en todo momento.

Tan solo hace un par de semanas Zayra disfrutó de una increíble baby shower para Hugo, una bonita celebración que le organizaron familiares y amigos. La futura mamá y su familia están demostrando la gran unión que tienen y las ganas que les invaden de conocer al pequeño Hugo, y aumentar aún más su felicidad. Si todo continúa como debería, en el mes de abril Zayra y Miki se convertirán en padres por primera vez.