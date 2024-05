Meghan Markle conecta con sus raíces en un "revelador" viaje con el príncipe Harry y se sincera sobre sus hijos

Meghan Markle y el príncipe Harry viajaron a Nigeria pasado 10 de mayo en su primera gira internacional oficial desde que decidieran apartarse de sus funciones de la Corona en 2020.

Los duques de Sussex llegaron al aeropuerto internacional de Abuja tras ser invitados al país africano por su Jefe de Estado Mayor de la Defensa, aunque esta visita no es en nombre del rey Carlos, quien continúa tratándose de su cáncer en Reino Unido.

Durante estos días, la pareja ha asistido a una escuela, han impartido charlas, visitado centros de desarrollo deportivo, han recaudado fondos para labores benéficas en la zona y Harry se ha reunido con heridos en un hospital militar,canalizando a su madre, Lady Di, más que nunca.

Sin duda, un viaje de lo más especial para ambos, pero, sobre todo, para Meghan, pues en 2022 reveló que descubrió mediante una prueba genealógica que tenía ascendencia nigeriana, comprendiendo un 43% de su herencia genética, por parte de madre.

"Estoy muy abrumada. Así que quiero comenzar agradeciéndoles por lo amables que han sido todos al darnos la bienvenida a mi marido y a mí a este país. Mi país", aseguró según ha recogido People, añadiendo que lo primero que hizo al descubrir sus raíces fue "llamar a mi madre, porque quería saber si ella tenía conocimiento de ello".

Doria Ragland, madre de Meghan Markle | Gtres

"Parte de ser afroamericano es no saber mucho sobre tu linaje o tus antecedentes, ni de dónde vienes específicamente", continuó. "Fue emocionante para ambas descubrir más y comprender lo que eso realmente significa", explicó ya que su madre nació en Estados Unidos. "Ha sido realmente revelador y aleccionador poder saber más sobre mi herencia y poder saber que esto es solo el comienzo de ese descubrimiento".

Además de presumir de su país de origen, la actriz de Suits también lo hizo de sus hijos Archie, de 5 años, y Lilibet, de 3. Sobre ellos, ha revelado momentos de lo más tiernos: "Hace unas semanas ella me miraba y simplemente veía el reflejo en mis ojos. Y ella me dijo: 'Mamá, me veo en ti'. Estaba hablando de forma literal. Pero me aferré a esas palabras de una manera muy diferente".

Meghan Markle y el Príncipe Harry con su hijo Archie | Gettyimages

Del mismo modo, señaló que lo que más le gusta a su hija es cantar y bailar, mientras que al príncipe Archie le gustaba la construcción.

Sobre el compaginar la maternidad y su vida profesional, la duquesa de Sussex aseguró que el equilibrio no existe, pero que ser madre siempre fue su sueño.

"Soy muy afortunada de tener dos hijos hermosos, sanos, muy habladores y dulces. Me encanta ser madre", confesó.