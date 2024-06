Mary y Federico de Dinamarca, más unidos que nunca: la foto familiar el último día de clase del príncipe Christian

La Familia Real danesa está de celebración, ya que el Príncipe heredero, Christian de Dinamarca, ha finalizado sus estudios de bachillerato con 18 años en el colegio Ordrup Gymansium. Mary de Dinamarca y Federico han ido a recoger al Príncipe a la salida del colegio en su último día de clase acompañados de sus tres hijos, Isabella y los mellizos Vicent y Josephine.

La familia real danesa acompañando a su hijo en su último día de clase | Gtres

Como marca la tradición danesa, el Príncipe ha aparecido con una gorra de estilo marinero, como si fuera un birrete, que portaba sus iniciales cosidas en dorado. Termina así la primera parte de su formación académica, aunque la graduación con el resto de sus compañeros se celebrará el próximo 28 de junio. "Hoy le ha tocado a Su Alteza Real el Príncipe Heredero experimentar la especial sensación de libertad que da la gorra de estudiante", han comunicado desde la Casa Real. Un día muy especial en el que ha contado con el apoyo de su familia, demostrando así estar más unidos que nunca.

Mary y Federico de Dinamarca en el último día de clase de su hijo Christian | Gtres

En esta reaparición pública, el protagonista ha sido el Príncipe, pero todas las miradas han ido a parar a la unión de los Reyes, cuyos gestos de cariño -como cogerse por detrás al dirigirse al coche- han dejado claro que no hay ningún tipo de problema en su relación. En la foto de familia no han posado uno al lado del otro, sino que han dejado que Christian estuviera entre ellos. La Reina no ha parado de mirar en todo momento con signos de orgullo y admiración la cara de su hijo recién graduado.

Mary de Dinamarca, orgullosa de su hijo Christian | Gtres

No ha sido hasta el final del acto, una vez que ya se retiraban hacia el coche ,cuando ha habido un acercamiento entre ellos, completando el breve trayecto del colegio hacia el coche agarrados de espaldas como muestran las imágenes.

Mary y Federico abrazados por la espalda camino al coche | Gtres

Hacía tiempo que no veíamos a los miembros de la Familia Real danesa tan unidos y ha sido en este acto académico donde les hemos podido ver juntos de nuevo, como antes. Y es que, a pesar de convertirse en enero de este año en Reyes tras la abdicación de la reinaMargarita, el final del año 2023 no fue muy bueno para Mary. En octubre, se vio envuelta en un escándalo después de que la revista Lecturas sacara a la luz unas fotografías de FedericodeDinamarca con GenovevaCasanova paseando juntos por Madrid.

Mary y Federico de Dinamarca más unidos que nunca | Gtres

A pesar de la polémica, la Casa Real hizo público un comunicado hablando del asunto: "Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero".