Marta Pombo pone fecha a su nueva maternidad con Luis Zamalloa tras su luna de miel de ensueño

Hace unas semanas, Marta Pombo vivía el día más especial de su vida al lado de Luis Zamalloa. Ambos se daban el Sí, quiero en una conocida finca de Madrid, rodeados de todos sus seres queridos y con una protagonista en sus brazos: su hija Matilda. Muy enamorados, la pareja se fue de luna de miel a las Maldivas y ahora, ya descansan en Madrid.

Este viernes no la esperábamos, pero lo cierto es que nos hizo mucha ilusión reencontrarnos con Marta en los 40 Music Awards. Allí, con una sonrisa de oreja a oreja, nos desveló cómo ha sido su luna de miel: "Ha sido un sueño. Hemos conectado muchísimo, nos hemos reído juntos, una barbaridad y ha sido muy, muy especial".

Sin duda, la influencer nos confesó que el momento más especial de la vuelta ha sido el reencuentro con su hija: "El reencuentro ha sido maravilloso. Se nota que nos ha echado un poco de menos porque no se quería separar de nosotros". La pequeña, que se quedó bajo el cuidado de sus suegros, con quienes ha estado fenomenal, pero parece que ha echado de menos a sus padres: "Está riquísima, se ha quedado aquí, con mis suegros, con los padres de Luis. Y la verdad es que en la gloria, nos ha echado poco de menos porque la tía se vende al primer postor".

En cuanto a qué recuerdo tiene del día de su boda, nos aseguraba que como el día más feliz y nos comentaba que no ha cambiado nada su vida desde entonces: "Como un sueño, como un sueño hecho realidad. Y es que encima, ni en mis mejores sueños me habría imaginado sentirme así... la verdad que no, después de un hijo no cambia nada".

Como ya dijo en más de una ocasión, Marta tiene pensado ampliar de nuevo la familia a lo largo del año que viene: "Bueno, Dios dirá. no estoy muy segura cuándo, pero desde luego que ampliamos seguro. Seguro, del 2024 no pasa si Dios quiere, que luego el hombre propone y Dios dispone".