Marta Luisa de Noruega, segundo aniversario de boda en medio del duelo por la muerte de su padre

Momentos agridulces y muy complicados para Marta Luisa de Noruega, que completamente devastada por el fallecimiento de su padre, el rey Harald, el pasado viernes a los 89 años tras sufrir un grave empeoramiento en su estado a causa de una infección bacteriana en el torrente sanguíneo tras su ingreso de urgencia en el Hospital Nacional de Oslo el 17 de agosto debido a acumulación de líquido en el cuerpo por la anemia hemolítica que padecía, celebra este lunes su segundo aniversario de boda con Durek Verrett.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en su boda | Reuters

El 31 de agosto de 2024, después de un noviazgo rodeado por la polémica y por el que la hermana mayor del ahora rey Haakon no dudó en renunciar a su título y a sus obligaciones reales, Marta Luisa y el controvertido chamán se daban el sí, quiero en una romántica ceremonia celebrada en Geiranger con la presencia y apoyo incondicional de su padre, que siempre defendió que sus hijos no sufrirían lo mismo que él y la reina Sonia para poder vivir su amor con libertad.

El rey Harald y la reina Sonia | Gtres

Y dos años después de su boda, la princesa noruega llora desolada la muerte del que fue uno de sus grandes pilares con la vista puesta en la salud de su marido, ya que coincidiendo con el ingreso del rey Harald en el Rikshospitalet de Oslo, Durek Verret se sometía en el mismo hospital a un trasplante de riñón después de varios años lidiando con graves problemas renales, y en estos momentos todavía se encuentra recuperándose de la intervención.

Marta Luisa de Noruega y Durek Verrett en su boda | Reuters

Destrozada por la pérdida de su padre, Marta Luisa se ha convertido -junto a la ahora reina Mette-Marit, que continúa muy débil tras el trasplante de pulmón que afrontó el 17 de julio debido a la fibrosis pulmonar que padece desde 2018- en una de las grandes ausencias en la primera misa en honor al Monarca de Noruega en los últimos 35 años que se ha celebrado este domingo en la iglesia de Asker y que ha estado encabezada por el rey Haakon, su madre la reina Sonia, y sus hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus.

Mientras la Familia Real recordaba al rey Harald en Skaugum, Marta Luisa ha optado por quedarse en el Palacio Real de Oslo para velar en la intimidad los restos mortales de su padre arropada en todo momento por sus tres hijas, Maud Angelica (23), Leah Isadora (21) y Emma Tallulah (17), fruto de su matrimonio con Ari Behn, que se quitaba la vida el 25 de diciembre de 2019 a causa de una grave depresión dos años después de su divorcio de la princesa noruega.

Se espera que la hermana del rey Haakon sí asista sin embargo con el resto de su familia, y miembros de diferentes Casas Reales y personalidades -como los reyes Felipe y Letizia- al funeral de Estado de Harald V que se celebrará el próximo 9 de septiembre en la Catedral de Oslo, aunque en el aire está si lo hará acompañada por su marido Durek Verrett si su salud se lo permite tras el reciente trasplante de riñón al que se ha sometido.