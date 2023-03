Marisa Jara explica cómo se encuentra tras haberle extirpado un ovario por un tumor: "Recuperándome poco a poco"

El pasado 15 de marzo la revista Semana publicaba en exclusiva que Marisa Jara había tenido que ser intervenida de urgencia tras detectarle un tumor maligno. Tras perder el segundo hijo que estaba esperando, la modelo sentía molestias y se puso en manos de los profesionales para salir de dudas. Fue entonces cuando le avisaron de los unos bultos que no resultaron ser positivos.

Tras la intervención, la modelo hacía una publicación en su perfil de Instagram y aseguraba que todo ha sido "un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor". "Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod@s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lagrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte" agradecía a sus seguidores el cariño recibido.

Ahora, tras haber recibido el alta hospitalaria hace unos días, Marisa ha hablado en exclusiva para las cámaras de Europa Press y ha confesado cómo se encuentra tras ser operada de un tumor maligno en el ovario: "Mucho mejor. Me encuentro muy bien, y, nada, recuperándome poco a poco".

La modelo ha confesado que su marido y sus hijos han sido y son dos de sus grandes apoyos en estos momentos tan delicados que está viviendo: "Sí, claro, siempre". Lo cierto es que Miguel Almansa no se ha separado de ella ni un solo día desde entonces y le está apoyando incondicionalmente en esta etapa de su vida.

Marisa también ha tenido palabras sobre la reciente maternidad de Ana Obregón y ha asegurado que "cada uno debe hacer lo que le apetece en su vida y si ella lo ha visto conveniente volver a ser madre por un vacío que ella puede tener por lo que le pasó con su hijo, a mí me parece estupendamente. Que cada uno haga lo que le apetece en su vida y, bueno, creo que no está mal".