Marisa Jara, ingresada tras ser operada de urgencia pocos meses después de sufrir un aborto

A punto de cumplir el primer trimestre de su segundo embarazo, Marisa Jara confesaba a finales del año pasado y a través de sus redes sociales que había sufrido un aborto espontáneo. Una terrible pérdida que dejaba completamente devastada a la modelo y por la que se cobijaba en sus seres queridos más cercanos, contando como siempre con Miguel Almansa, su pareja actual.

La modelo ha sufrido un nuevo golpe. Según ha publicado la revista Semana en exclusiva, Marisa ha tenido que ser intervenida de urgencia tras detectarle un tumor que le ha tenido que ser extirpado el ovario derecho. En estos momentos se encuentra ingresada en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla y arropada por toda su familia.

Tras perder el segundo hijo que estaba esperando, la modelo sentía molestias y se puso en manos de los profesionales para salir de dudas. En el hospital le avisaron de unos bultos que había que examinar y el viernes pasado se sometió a dos pruebas, siendo el resultado preocupante, ya que padecía un tumor en uno de sus ovarios. Ahora, tal y como publica Semana, la operación ha sido un éxito.

La última vez que Europa Press pudo hablar con Marisa Jara (declaraciones que recogemos en el vídeo de arriba), la modelo confesaba que el aborto había sido "un palo, pero como ya tengo a Tomás, pues me solidarizo con otras mujeres que no han podido tener ni un niño, que sea lo que Dios quiera" y añadía "no sé si podré ser otra vez madre o no, pero estoy contenta, agradecida con la vida y estoy con mi bebé y eso es lo que quería y bueno si no ha podido ser ya está".

De hecho, aseguraba que "desde que me he enamorado de mi misma y desde que me he empezado a sentir a gusto conmigo misma, siempre me han ido bien las cosas".

Marisa ha demostrado ser una mujer invencible y con una fuerza completamente arrolladora. Tras padecer un cáncer de estómago, casi una veintena de operaciones y los intentos de fecundación in vitro a los que se sometió... la modelo conocía a Miguel, su pareja actual y el que se ha convertido en uno de los pilares más importantes de su vida junto con su hijo Tomás.