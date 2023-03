Marisa Jara habla de la "gravedad" del cáncer por el que le extirparon un ovario: "Se puede volver a reproducir"

Hace una semanas, Marisa Jara era intervenida de urgencia en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla a causa de un tumor maligno que le habían detectado en el ovario derecho, el cual terminaron extirpándole.

Días más tarde, la modelo compartió en su perfil de Instagram cómo se encontraba: "Familia no tengo muchas fuerzas pero os quería escribir desde el hospital. Un susto ha hecho que me tuvieran que operar de urgencia de otro tumor. Estoy recuperándome y quiero daros las gracias a tod@s por vuestros mensajes con tanto amor y tanto cariño que os escribo y se me saltan las lágrimas porque este cariño me llega y me hace más fuerte! Quiero darle las gracias al Doctor Manuel García de Loma y su equipo! Manuel eres el mejor! También al hospital Viamed de Sevilla por tanto cariño y a mi familia por tanto amor. @miguel_almansa_gil Eres mi vida entera junto a mi Tomasito no os puedo amar más! Gracias a tod@s de corazón".

Días después de recibir el alta hospitalaria, Marisa ha concedido una entrevista en exclusiva a la revista Semana en la que la modelo ha asegurado que se encuentra "bastante recuperada" tras la intervención y en la que ha hablado del cáncer, una dura enfermedad contra la que lleva luchando muchos años pues fue en 2018 fue la primera vez que se lo diagnosticaron. La andaluza ha explicado que "el médico me ha hablado de la gravedad de este cáncer y de que se puede volver a reproducir", por lo que debe estar pendiente y realizarse las revisiones pertinentes.

A finales de 2022 la actriz, que estaba embarazada de su segundo hijo, sufrió un aborto y ha revelado que en ese momento le realizaron una ecografía en la que vieron que algo no iba bien. Tras esto, comenzó a sufrir fuertes dolores que le hicieron volver al médico y tras unas pruebas le detectaron el tumor y fue ingresada de urgencia. Una operación que fue un gran éxito y en la que, como explicamos previamente, terminaron extirpándole el ovario derecho.