Mario Vaquerizo recibe el alta después de un segundo ingreso: "La caída podría haber sido mortal"

Mario Vaquerizo ha vivido unas semanas muy complicadas. El pasado 19 de octubre el cantante sufría una brutal caída desde el escenario durante su concierto con Las Nancys Rubias en el festival Horteralia en Cáceres. Tras dos días ingresado en el Hospital Universitario de la ciudad extremeña y con dos vértebras rotas, el marido de Alaska recibía el alta y, dolorido pero emocionado por las muestras de cariño recibidas, regresaba a su casa en Madrid para continuar con su recuperación.

Sin embargo, los fuertes dolores y problemas en la visión, al no ver apenas por uno de sus ojos, provocaban que Mario volviese a ser ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de la capital el pasado 24 de octubre. Una nueva hospitalización de diez días en los que tanto la cantante de Fangoria como él han ido informando a sus seguidores de su evolución, y tras los que este lunes ha podido volver a su domicilio.

Con collarín y dificultades para caminar, pero con la energía y el buen humor que le caracteriza, el artista ha atendido a las cámaras de Europa Press a su llegada a casa y, además de contarnos cómo se encuentra, ha revelado cómo avanza su recuperación y si sus compromisos profesionales se verán afectados por su accidente.

"Estoy ya por fin en casa, me han dado el alta, sigo en estado de observación, me tienen que hacer varias pruebas más, la recuperación va a ser muy tranquila, muy espaciada, ya voy a dejar de trabajar durante un par de meses. Me dedicaré a hacer las cosas muy puntuales, que me permita un poco esta nueva situación, que es tener mucho reposo y recuperar la vista" ha expresado.

Mario Vaquerizo recibe el alta | Europa Press

Y es que como reconoce, "la vista está un poco ahí todavía, pero me ha dicho la oftalmóloga que es cuestión de tiempo y que según sea el paciente, pues así reacciona de una forma u otra". "Y yo, como soy muy pesado y yo todo lo que pretendo y lo que he buscado en la vida lo he conseguido, pues voy a conseguir volver a ver con nitidez" ha asegurado con firmeza, convencido de que se recuperará totalmente.

Un varapalo que le ha obligado a paralizar sus planes pero que no ha conseguido afectarle anímicamente, ya que confiesa que "la esencia de Mario Vaquerizo sigue siendo la misma. Sabes lo que te quiero decir, reírme de uno mismo, tener sentido del humor".

"Dar gracias a Dios porque estoy aquí, porque podría no haber estado aquí, la caída podía haber sido mortal o me podía haber quedado en una silla de ruedas y todo esto así" admite, afirmando que a pesar de sus dolores, y de que tendrá que tomarse la recuperación con calma, está "feliz y contento" por una razón muy especial: "Me he dado cuenta que todo el mundo me quiere, y que se lo agradezco a todo el mundo esas muestras de cariño". "Tampoco sabía que era tan importante yo, tampoco sabía que generaba tanto una caída, pero bueno, yo también creo que la amistad, la buena actitud, el amor y el buen rollo al final también acaba sanando y de eso a mí no me falta nada, con lo cual estoy bien, y ahora las cosas de Palacio van despacio y ya está" expresa.

Por delante, como cuenta, "reposo, de momento reposo y a esperar a que me digan los médicos que vuelvo la semana que viene al médico, tanto a oftalmología como a neurotraumatología".

"He sido buen paciente también, me lo han dicho todos, me han dicho también todas las enfermeras, me echaban de menos, no querían que me fuera. Digo tendréis que descansar porque este golpe a mí no me ha afectado la forma de hablar, es decir, si no hay incontinencia verbal, ahora tengo reincontinencia verbal, me ha abierto el apetito y bueno, pues a seguir lo que el cuerpo te dicte y lo que digan los médicos pero desde aquí gracias a todos y ahora sí que me voy cariño porque no puedo estar mucho tiempo de pie" ha concluido muy animado, reconociendo que aunque en el hospital le han tratado fenomenal, ya tenía muchas ganas de volver a casa.